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Президент Румынии Клаус Йоханнис

Президент Румынии - лидеру Украины об отмене своего визита в Киев

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Румынский лидер считает, что если скандальный закон об образовании, принятый Радой Украины, вступит в силу, то он резко ограничит доступ нацменьшинств к образованию на родном языке

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что отменил запланированный на октябрь визит на Украину из-за принятого Верховной Радой закона об образовании.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Когда узнал об этом законе, отменил свой визит на Украину, а также отменил прием председателя парламента, который объявил встречу со мной на конец сентября, таким образом послав чрезвычайно мощный сигнал", — заявил на полях заседания ГА ООН Йоханнис, которого цитирует ro.sputnik.md.

Киев
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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По его словам, визит на Украину обсуждался в ходе нескольких раундов переговоров с президентом Петром Порошенко.

"Последний раунд обсуждений провел в ходе встречи НАТО в Брюсселе. Был очень неприятно удивлен событиями в Верховной Раде Украины, когда, не уведомив партнеров (мы тоже являемся партнерами), был принят закон, который, на наш взгляд, противоречит добрым взаимным намерениям",- добавил румынский лидер.

Как подчеркнул румынский лидер, если этот закон вступит в силу, то он резко ограничит доступ меньшинств к образованию на родном языке.

Он отметил, что встретился на полях ООН с президентом Порошенко и заявил об отмене визита.

"Передал это и по дипломатическим каналам и лично президенту Порошенко", — сказал Йоханнис, выразив надежду, что члены румынской диаспоры на Украине все-таки смогут получать образование на родном языке.

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Теги:
закон об образовании, отмена визита, скандал, Клаус Йоханнис, Петр Порошенко, Румыния, Украина
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