Ким Чен Ын хочет приручить "маразматика" Трампа

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын обещал дать решительный ответ на заявления хозяина Белого дома на Генеральной ассамблее ООН, назвав президента США Дональда Трампа "безумным маразматиком", сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая с трибуны ООН на этой неделе, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой", выполняющим миссию самоубийцы. Американский президент также заявил о намерении "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы.

В ответ на слова Трампа Ким Чен Ын заявил, что его оппонент не просто пригрозил стране свержением политического строя, но и выразил "свою антигуманную позицию пойти на уничтожение суверенного государства". Лидер Северной Кореи назвал речь Трампа "грубейшим сумасшедшим вздором", а самого президента США "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком".

Ким Чен Ын заверил, что Вашингтон ответит за слова президента Трампа. По словам северокорейского лидера, Пхеньян намерен пойти на "самые жесткие контрмеры, на самое жесткое в истории объявление войны КНДР". Ким Чен Ын обратил внимание, что это не риторические выражения в стиле Трампа.

"Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — пообещал Ким Чен Ын.

Так, возможным ответом на заявления Трампа может стать очередное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который находится в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, в Белом доме попытались оправдать слова президента. По словам представителей администрации Трампа, глава государства намеренно использует громкие заявления, чтобы достучаться до Ким Чен Ына. "Президент в действительности пытается донести до этого парня, что мы говорим серьезно", — сказал один из представителей администрации США.