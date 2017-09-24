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Wahlplakate in Berlin

Выборы в Германии: Меркель может сохранить свой пост

© AFP/ Odd Andersen
Политика
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В воскресенье в Германии начались выборы в бундестаг, который должен будет избрать новое правительство и канцлера, главным претендентом на этот пост является нынешний глава немецкого кабмина, лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Варианты состава будущего коалиционного правительства ФРГ, которое появится после выборов в бундестаг, стали известны примерно за месяцы до выборов. Канцлер Ангела Меркель имеет все шансы вновь занять пост главы правительства – альянс ХДС/ХСС под ее руководством уверенно лидирует с мая 2017 года в социологических опросах.

Меркель на митинге забросали помидорами, видео
© Ruptly.
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Если альянс выиграет, он сможет сформировать правительство как старший партнер по коалиции. Вариантов состава будущего кабмина в этом случае может быть три. Если же победит СДПГ, то они смогут создать правительство без Меркель, таким образом возникнет еще один коалиционный вариант.

Значительный успех на выборах, по данным социологов, ожидает правую партию "Альтернатива для Германии", которая может занять третье место и впервые войти в бундестаг. Однако и ХДС/ХСС, и СДПГ ранее заявили, что не войдут в общее правительство с "Альтернативой".

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00 (с 09.00 до 19.00 мск). После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов, подготовленные, соответственно, социологическими институтами Infratest dimap (программа ARD-Deutschlandtrend) и исследовательской группой "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).

Социологические опросы

По данным последних опросов общественного мнения, проведенных с 14 сентября, за альянс ХДС/ХСС намерены голосовать 36-37% избирателей. СДПГ может набрать 20-23%, "Альтернатива для Германии" — 9-12%, Свободная демпартия – 9-11%, "Левые" – 8,5-11%, "Зеленые" — 7-8% голосов.

Так, в опросе Politbarometr, который был представлен в четверг вечером "Исследовательской группой по выборам" (Forschungsgruppe Wahlen), альянс ХДС/ХСС может получить 36%, СДПГ – 21,5%, "Альтернатива для Германии" — 11%, Свободная демократическая партия – 10%, "Левые" — 8,5%, "Зеленые" — 8%. В общей сложности 63% опрошенных заявили, что определились с тем, за кого отдадут голос на выборах. Опрос Politbarometr был проведен с 20 по 21 сентября, в нем приняли участие 1725 граждан Германии, имеющих право голоса.

В опросе социологического института Civey для онлайн-издания Spiegel, обнародованном в пятницу, альянс ХДС/ХСС претендует на 36,2% голосов, социал-демократы набирают 22%,"Альтернатива для Германии" — 10,3%, "Левые" — 9,8%, Свободная демократическая партия – 9,6 %, "Зеленые" — 7,7%.

Реальные варианты

Таким образом, альянс ХДС/ХСС может по итогам выборов создать коалиционное правительство с социал-демократами (так называемая "большая коалиция"). Согласно соцопросам, в этом случае коалиция получит большинство в бундестаге – от 56 до 60% голосов. В ходе избирательной кампании и альянс, и СДПГ воздерживались от резкой критики в адрес друг друга, что может быть интерпретировано, как приглашение и дальше править в составе "большой коалиции", как это продолжалось в течение предыдущих четырех лет.

Германия. Берлин
© Sputnik/ Igor Zarembo
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Также альянс имеет возможность создать коалицию без социал-демократов, с участием либералов и "Зеленых". Такая коалиция называется "ямайка" (по цветам флага Ямайки): черный – у ХДС, желтый – у СвДП и зеленый – у "Зеленых". В этом случае большинство в бундестаге составит от 52 до 56%. Свободные либералы – традиционные партнеры альянса в правительстве, однако так как по итогам состоявшихся в 2013 году выборов в бундестаг они не попали в парламент, набрав менее 5% голосов, то последнее правительство была сформировано с социал-демократами. Что касается "Зеленых", то, несмотря на жесткую позицию в вопросе об экологическом вреде дизельных двигателей, партия вполне может войти в коалицию с ХДС/ХСС, во многом поддерживая внешнюю политику Меркель, например, в отношении Турции и России.

Третий вариант коалиционного правительства – "черно-желтая коалиция", в состав которой входят ХДС/ХСС и СвДП. Хотя, по данным опросов, это вариант пока не может собрать большинства, однако, имея в виду наличие статистической погрешности в 2,5%, можно предположить, что партии смогут набрать и более 50%.

Из области фантастики

Четвертый вариант состава правительства возможен при условии стремительного роста поддержки СДПГ на 6-7% по итогам голосования и получения максимума, зафиксированного социологами, "Зелеными" и "Левыми". В этом случае три партии смогут набрать более 50% голосов и создать "красно-красно-зеленую" коалицию.

В ходе избирательной кампании на выборах в федеральной земле Саар в начале 2017 года кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц не исключил подобную конфигурацию для будущего земельного кабмина (в итоге на выборах победила ХДС). Что касается федерального правительства, то Шульц всячески уклонялся от прямого ответа на вопрос о том, намерен ли он войти в правительство с "Левыми", которых прежде всего в западной части страны критикуют за радикально-левые взгляды и за то, что в партию входят многие члены правящей в ГДР СЕПГ.

Полиция ФРГ и члены движения Pegida
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
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У СДПГ и "Зеленых" есть опыт работы в составе общего правительства во главе с Герхардом Шредером. Что касается "Левых", то они близки с социал-демократами по внутриполитической тематике, например, в социальных вопросах. Однако заявления кандидата в канцлеры от "Левых" Сары Вагенкнехт, выступившей за отказ в убежище в Германии лицам, нарушившим "правила гостеприимства" и совершившим преступления, вызвали резкую критику и в самой партии, и среди социал-демократов.

Источник: РИА Новости

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Теги:
Ангела Меркель, выборы в Бундестаг, шансы, Германия
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