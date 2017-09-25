Военные учения Dragon-2017: зачем НАТО нагнетает обстановку

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Активная фаза крупнейших военных учений Dragon-2017 начинается в Польше.
К маневрам, которые продлятся до 29 сентября, будут привлечены все виды вооруженных сил, планируется отработка взаимодействия сухопутных войск с военно-морским флотом и авиацией, отмечает Sputnik Латвия.
Впервые в учениях будет принимать участие новый род войск — Войска территориальной обороны. Как рассказал журналистам заместитель министра обороны страны Михал Дворчик, Войска территориальной обороны будут "защищать территорию взлетно-посадочных полос и действовать в качестве подразделений, поддерживающих действия войск".
Он сообщил, что, по сценарию учений, одно из соседних государств претендует на право доступа к природным ресурсам на территории Польши и имеет место "попытка дестабилизации политической обстановки" и "попытка овладеть спорной территорией".
Сценарий предполагает, что в конечном итоге недружественная соседняя с Польшей страна решается на вооруженный конфликт, используя также методы гибридной войны. Польша в этом случае прибегает к помощи своих союзников по НАТО.
Среди прочего, в ходе учений запланирована отработка обороны участка побережья, преодоления водной преграды, высадка десанта. По данным Минобороны Польши, в учениях будут задействованы 17 тысяч военнослужащих и 3,5 тысячи единиц техники.
#Dragon17— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) 24 сентября 2017 г.
— 7 military training areas
— 2 places to cross the river
— selected areas for @WojskaSpecjalne & others
#transparency pic.twitter.com/pKLq3Oc72l
Помимо польских военных, в учениях примут участие союзники Польши по НАТО — военнослужащие из США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины.
🇵🇱🇱🇹 military divers in readiness! military training on #Dragon17 #StrongEurope@Poland_MOD @Lithuanian_MoD @PLinNATO pic.twitter.com/sG0TO7ckfA— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) 23 сентября 2017 г.