США: никто не объявлял войну КНДР

В ответ на заявления МИД КНДР о том, что США якобы объявили Северной Корее войну, руководство США поспешно выступило с опровержением

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо заявил, что США объявила войну КНДР, и пригрозил сбивать американские бомбардировщики.

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — сказал Ли Ен Хо, которого цитирует Sputnik Эстония.

В ответ на это Госдеп США поспешно заверил, что заявления об объявлении войны не соответствуют действительности. "США не "объявляли войну" Северной Корее", — заявила представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США Катина Адамс.

© Sputnik/ Илья Питалев Разведка США: КНДР готовится запустить ракеты

Представитель Белого дома Сара Сандерс также опровергла заявления северокорейского дипломата, назвав их абсурдными.

"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — сказала она. В Пентагоне, в свою очередь, пообещали подготовить варианты ответной реакции на провокации КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, пригрозил уничтожить КНДР и назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который совершает "самоубийственный полет". В ответ на это глава МИД КНДР Ли Ен Хо назвал американского президента "психически больным", которому нельзя доверять ядерную кнопку. В последние два месяца Совет Безопасности ООН существенно расширил санкции против Северной Кореи, а США ввела новые односторонние финансовые санкции.