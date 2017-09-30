Прогноз: уход Путина обернется для соседних с РФ стран войной

Аналитики прогнозируют нестабильность в Европейском регионе, которая может стать следствием переходного периода после ухода президента РФ Владимира Путина с поста

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Специалисты из исследовательского центра Европейского парламента опубликовали доклад "Глобальные тенденции до 2035 года. Геополитические и международные силы", в котором говорится, что к 2035 году в соседних с Россией странах могут начаться вооруженные конфликты, пишет Sputnik Латвия.

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В докладе проводится анализ основных геополитических тенденций и перечисляются возможные сценарии развития ситуации в мире к 2035 году. Аналитики прогнозируют нестабильность в Европейском регионе, которая может стать следствием переходного периода после ухода президента РФ Владимира Путина с поста. В исследовании также подчеркивается, что в 2035-м будущее России будет поставлено на карту, так как Путину, родившемуся в 1952 году, исполнится 83 года.

"После того как президент России Владимир Путин покинет свой пост, в стране, испытывающей серьезные экономические затруднения, связанные как с сокращением населения трудоспособного возраста, так и с падением цен на нефть и газ, могут создаться такие условия, которые спровоцируют конфликт между соседними государствами. Конфликт будет проистекать из желания соседних с Россией стран вернуть территории, изначально принадлежавшие им. Многие попытаются решить территориальные споры дипломатическими методами, но возможно и возникновение вооруженных конфликтов, которые невозможно будет решить без вмешательства ЕС", — говорится в докладе.

Исследователи отмечают, что вмешательство ЕС, скорее всего, будет осуществляться мирным путем, а не силовым, из-за опасений ответных действий со стороны Москвы.

Россия не сдастся



Европейские аналитики подчеркивают, что, несмотря на экономический спад в России, оборонная промышленность страны останется конкурентоспособной и одной из сильнейших в мире. Россия направит свои силы на изготовление оружия с максимальной мощностью и эффективностью: это будут подводные лодки, истребители, а также средства противовоздушной и противоракетной обороны, которые увеличивают возможности страны по сдерживанию Североатлантического альянса.

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Стоит отметить, что в 2018 году в России должны состояться очередные президентские выборы. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего голосования на шесть лет. Если Путин примет участие в выборах и победит, то это будет уже четвертый срок его президентского правления.

В соответствии с Конституцией РФ президент не может занимать должность главы правительства более двух сроков подряд, соответственно, в 2024 году Путину придется покинуть пост. Но он сможет снова стать президентом в 2030 году, когда ему исполнится 78 лет, и до 2036-го занимать президентское кресло.