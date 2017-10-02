Итоги референдума в Каталонии: победило стремление к независимости

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "впечатляющими" результаты референдума о независимости автономии от Испании.

"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — заявил политик, которого цитирует РИА Новости.

Парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости, заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. Правом голоса в Каталонии обладают 5,3 миллиона человек.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако заверил, что правительство готово вести диалог в рамках закона.

Каталония: кровь, слезы и резиновые пули>>>

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло.