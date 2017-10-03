Еврокомиссия: есть ли прогресс в переговорах по Brexit

Переговоры застопорились еще на первом этапе, в том числе, по вопросам финансовых обязательств Великобритании

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Значительного прогресса в переговорах об условиях отделения Великобритании от Евросоюза пока нет, сообщает Sputnik Эстония. Это заявил главный переговорщик по Brexit от Европейского союза, член Еврокомиссии — Мишель Барнье.

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Выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, Барнье заявил: "По трем вопросам мы еще не достигли значительного прогресса, чтобы перейти ко второму этапу переговоров, в первую очередь, о возможном переходном периоде, а также о структуре будущих отношений".

Речь идет о трех главных вопросах переговоров: права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

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C конца марта 2019 года Евросоюз будет состоять из 27 стран — Великобритания на основании итогов общенационального референдума выйдет из его состава.









На референдуме 23 июня 2016 года за выход из Евросоюза тогда проголосовали 51,9% британцев, за сохранение членства страны в объединении — 48,1%.