Путин прокомментировал ситуацию вокруг референдума в Каталонии

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — сказал российский лидер.

© REUTERS/ Albert Gea Каталония – не только испанская проблема

Путин также выразил надежду, что "кризис будет преодолён".

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, в котором приняли участие около 2,3 миллиона человек. Свыше 90% высказались за отделение автономии. В столкновениях с полицией пострадало почти 900 человек.

Правительство Каталонии обвинило Мадрид в неправомерных и жестоких действиях полиции.В Мадриде референдум назвали незаконным и не признали его итогов.

Итоги референдума в Каталонии: победило стремление к независимости>>>