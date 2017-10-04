Визит Мадуро в Москву: о чем политик будет говорить с Путиным

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Москве примет лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила во вторник пресс-служба Кремля, которую цитирует РИА Новости.

"Состоится встреча Владимира Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом, в том числе для участия в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

© AP Photo / Ariana Cubillos Отставка президента Венесуэлы Мадуро вне сферы полномочий парламента

Впервые Мадуро побывал с визитом в Москве 1-2 июля 2013 года, где проходил Форум стран-экспортеров газа. Он также провел переговоры с Путиным.

Следующий его визит в Россию состоялся 15 января 2015 года, а до этого, 5 января, лидер Венесуэлы по дороге в Китай остановился в московском аэропорту Внуково-2, где встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Кроме того, 9 мая 2015 года Мадуро принял участие в торжествах по случаю юбилея Победы.

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Ожидается, что из Москвы Мадуро полетит в Минск, где 5 октября проведет переговоры с руководством Белоруссии и примет участие в открытии памятника Симону Боливару в одноименном сквере столицы республики.

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

Ранее фонд "Росконгресс" сообщил со ссылкой на заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, что Мадуро в среду выступит на панельной сессии "Российской энергетической недели". В пленарном заседании примет участие Путин, подтвердили в Кремле.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" проходит с 3 по 7 октября, в нем принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, в том числе делегации из Японии, ОАЭ, Омана, Бангладеш и других стран, а также генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Накануне встречи президентов министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино и управляющий директор Gazprom EP International Андрей Фик обсудили возможное сотрудничество в газовых проектах, написал дель Пино в своем аккаунте в Twitter.

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"В Москве провели встречу с генеральным директором Gazprom EP International Андреем Фиком для того, чтобы оценить новые возможности для сотрудничества в газовых проектах", — написал дель Пино.

Gazprom EP International B.V. — дочерняя компания "Газпрома", которая реализует зарубежные проекты в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

В Венесуэле работает "Газпром нефть". Совместно с "Роснефтью" компания разрабатывает месторождение "Хунин-6" через совместное предприятие Национальный нефтяной консорциум (ННК).

При этом Венесуэла обсуждает участие "Роснефти" в разработке газовых месторождений в стране, говорил в июле бывший министр нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес. Вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщала в июне, что "Роснефть" и венесуэльская PDVSA рассчитывают реализовать масштабный проект, в том числе с производством сжиженного природного газа (СПГ) на базе месторождений Патао, Мехильонес и потенциально Рио Карибе на шельфе Венесуэлы.

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Как сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, в рамках "Российской энергетической недели" министры стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, обсудят ситуацию по исполнению соглашения о сокращении добычи нефти.

"Из стран, представляющих ОПЕК, будет, на мой взгляд, больше половины министров. Подтвердили уже свое участие министры Алжира, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Катара, некоторых других стран, которые входят в страны ОПЕК", — сказал Новак.

Он отметил, что участие в "Российской энергетической неделе" подтвердили около 30 министров энергетики стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.

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Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.

СИТУАЦИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.