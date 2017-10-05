В России могут ограничить деятельность американских СМИ

Решение об ограничении будет принято в ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" и коснется всех СМИ США, действующих на территории России

КИШИНЕВ 5 окт — Sputnik. В ответ "на беспрецедентное и беспричинное давление" со стороны американских структур на российские СМИ в США "ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России".

Об этом передает в четверг "Интерфакс" с ссылкой на источник в правительственных кругах РФ.

"Это может коснуться всех американских СМИ, действующих в России", — заявил источник.

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В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту.

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

5 октября в Совете Федерации РФ пройдет расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ, сообщила пресс-служба палаты.

Тема встречи: "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".

Для участия в заседании, которое проведет глава комиссии СФ Андрей Климов, приглашены председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, а также представители соответствующих министерств, ведомств, члены экспертной группы комиссии.