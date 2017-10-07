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Референдум о независимости Каталонии

Незаконная независимость: эксперт о разрешении каталонского кризиса

© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Референдум в Каталонии: независимость и столкновения (11)
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Российский эксперт Владимир Верников описывает причины и пути разрешения каталонского кризиса

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Каталонский референдум прошел 1-го октября, по данным правительства региона 90% его участников проголосовали за независимость от Испании. Судьба Каталонии решится в понедельник девятого октября — местный парламент назначил решающее заседание на этот день.

Карлес Пучдемон (в центре) и его супруга Марчела Топор
© AFP/ JOSEP LAGO
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Руководитель Центра иберийских исследований Института Европы Российской академии наук Владимир Верников рассказал, почему Мадрид не признал законность референдума и был в своем праве.

"Современная демократическая Испания образовалась во второй половине XX века, и тогда вопрос о независимости Каталонии не обсуждался. Более того, Каталония практически единогласно проголосовала за испанскую Конституцию 1978 года. За время, которое прошло с тех пор, в стране начали развиваться процессы, присущие другим европейским странам — стремление к большей автономии, политической и финансовой", — отметил Верников.

По его словам, испанская Конституция — так называемая "субсидиарная". Это означает, что богатые части территории обязаны и согласны распределять свои доходы таким образом, чтобы "подтягивались" наиболее отсталые территории. Каталония — это одна из самых развитых частей Испании наряду со Страной Басков, и они обе были готовы "подтягивать" отстающие территории страны.

Референдум о независимости Каталонии
© REUTERS/ Albert Gea
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"Повторюсь, никаких возражений с их стороны на момент принятия Конституции не было", — сказал эксперт.

Он добавил, что главный тезис нынешних сторонников независимости "Испания обирает Каталонию, а Каталония кормит всю Испанию", — мифологизирован.

"Эта тема поднимается во всех странах, где есть экономически развитый север и "не работающий" юг. Однако в случае Каталонии это не так. 80% продукта, который производится в Каталонии, реализуется на территории Испании. Не будет этого рынка — не будет Каталонии, она не выживет сама по себе. Инвестиции в "неспокойную" часть Испании из Европы не придут", — прокомментировал специалист.

Он считает, что причина нынешнего скандала на европейском уровне в том, что власти Каталонии в течение многих лет не хотели вести серьезный разговор с правительством Испании о путях проведения этого референдума.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik/ Алексей Никольский
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"Он был легально возможен, но прописанную в Конституции процедуру его согласования сложно соблюсти. Сначала правительство страны должно было с согласия конституционного суда провести голосования по всей стране. Это голосование могло бы разрешить или запретить референдум в Каталонии. Вопрос о независимости региона затрагивает проблему территориального единства страны и должен был решаться всеми ее гражданами. Каталонские сепаратисты этого не хотели. Они понимали, что результаты общенационального голосования о проведении референдума никогда не будут положительными", — уверен Верников.

Он добавил, что, тем не менее, соблюдение Конституции и процедур голосований — это в той же степени демократия, как и право народа на самоопределение, к которому апеллируют поборники референдума. Говорить о том, что каталонцы хотят независимости, поэтому имеют право пренебречь долгой процедурой согласования референдума, неправомерно, считает эксперт.

Референдум
© Sputnik/ Vitalii Podvitski
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"Таким образом, можно считать, что референдум не состоялся в принципе. То, как он был проведен, сработало против самого понятия референдума и принятия его результатов. Не было ценза, не было списков, не было избирательных бюллетеней, не было комиссий, которые подсчитывали голоса. Один и тот же человек мог голосовать по нескольку раз. Референдум с правовой точки зрения получился абсолютно безосновательным", — убежден Верников.

Он полагает, что для того чтобы Каталония успокоилась, и с ней можно было договариваться, начинать нужно с изменений в Конституцию Испании.

"До сих пор правительство и королевский двор, не говоря вслух об этом, считали Конституцию священной коровой, которую нельзя трогать. Но Конституция — это живой документ. В нем можно и нужно предусмотреть все легальные варианты проведения референдумов и решений вопроса о выходе или невыходе того или иного региона. До тех пор, на мой взгляд, разные стороны конфликта должны исходить из того, что существующая Конституция — это закон жизни, и нарушать его нельзя. Этой позиции придерживается правительство Испании", — заключил российский эксперт.

Тема:
Референдум в Каталонии: независимость и столкновения (11)

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Теги:
референдум, Каталония
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