Россия и НАТО - возможен ли диалог по вопросу Приднестровья: ситуацию комментируют эксперты из Кишинева

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, такое мнение высказали в понедельник для Sputnik Молдова кишиневские эксперты.

В Бухаресте в понедельник, 9 октября, прошло пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в ходе которого участники встречи обсудили вопросы, включенные в резолюцию 63 сессии ПА. Среди рассматриваемых тем — соблюдение обещания стран-участников НАТО по увеличению военных бюджетов, ситуация вокруг КНДР, укрепление безопасности в черноморском регионе и др.

Делегация из Молдовы обратилась к участникам заседания с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, включая и миротворцев с территории Приднестровья. Представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии". НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева на следующем заседании ПА, в 2020 году.

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Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, комментируя ситуацию, выразил надежду на то, что НАТО переходит от конфронтации с Россией к конструктивному обсуждению вопросов региональной безопасности.

"Надеюсь, что градус напряженности в нашем регионе будет снижен. Также я уверен, что когда-нибудь приднестровская проблема решится окончательно, и положение будет настолько спокойным, что необходимости в какой-либо миротворческой миссии вовсе не будет", — отметил Гайчук в беседе с корреспондентом Sputnik.

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Председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы, доктор политических наук Сергей Назария убежден, что Альянс смягчает свою риторику в отношении России.

"Невозможно сказать что-либо конкретное о причинах тех или иных решений ПА НАТО, если не знаешь ее внутреннюю "кухню". Но можно предположить, что Альянс решил пойти по пути следования идеи о том, что противостояние с Россией контрпродуктивно. В НАТО, видимо, решили смягчить свою политику в отношении Кремля", — отметил Назария.

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По Конституции Молдова обладает нейтральным статусом, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса, созданный по аналогии с подобными структурами в других странах, например, в Тбилиси действует Бюро по связи и взаимодействию НАТО в Грузии. Тем временем, по данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы страны выступают против вступления республики в НАТО.

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Тем не менее власти Молдовы неоднократно пытались поднять вопрос целесообразности нахождения миротворцев в Приднестровье и вывода их с территории региона.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

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Москва выступает против вывода Оперативной группы российских войск и пересмотра формата миротворцев в Приднестровье. Тем более, что, по мнению некоторых экспертов, присутствие российских военных в Приднестровье не нарушает принцип нейтралитета, поскольку они находятся на основании легального документа, не склоняют стороны к членству в тех или иных альянсах, союзах, занимают нейтральную позицию.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.