Пучдемон намерен провозгласить независимость Каталонии

Во вторник каталонский парламент, где у партий, поддерживающих независимость, абсолютное большинство, может принять декларацию о независимости.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирается применить закон о референдуме, который предполагает независимость автономии от Испании, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местный телеканал TV3.

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© AFP/ JOSEP LAGO Референдум в Каталонии: СМИ нашли молдавский след

Каталонский парламент принял закон о референдуме 6 сентября. Согласно документу, если сторонники отделения победят в голосовании, парламент провозгласит независимость. Закон был заморожен Конституционным судом (КС) Испании. Референдум состоялся 1 октября. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

"Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней" декларацией о независимости, предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь результатов. Мы применим то, что говорит закон", — сказал Пучдемон.

Председатель каталонского правительства заметил, что местные власти не поддерживают никаких контактов с центральным правительством в Мадриде. Пучдемон пояснил, что это происходит из-за нежелания испанских властей обсуждать эту тему.

"Они бы хотели, чтобы эту тему не обсуждали", — заявил глава Женералитета.

"То, что происходит в Каталонии, реально, нравится вам это или нет. Миллионы человек проголосовали, что они хотят решать, мы должны об этом говорить", — добавил председатель правительства Каталонии.

Король Испании Филипп VI, обращаясь к подданным, заявил, что правительство Каталонии продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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Во вторник, 10 октября, парламент автономии проведет заседание, где Пучдемон огласит результаты референдума. Вероятно, что на заседании парламент примет декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за отделение от Испании, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство. Официально этого пункта в повестке дня пока нет.