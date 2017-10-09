Йоханнис: Румыния хочет усиления присутствия НАТО в Черном море

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Мы продолжим делать все для усиления присутствия НАТО в Черном море, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Воздушное присутствие союзников в нашей стране в 2017 году было основательным и будет таким и в следующий период. С удовольствием констатирую, что уровень взаимодействия Румынии и сил союзников находится на высшем уровне. Прогресс зарегистрирован и по вопросу присутствии НАТО в Черном море. Мы продолжим делать все для усиления присутствия в Черном море", — заявил Йоханнис.

© REUTERS/ INTS KALNINS Молдова получила отказ от НАТО

Президент Румынии обратил внимание на перекрестное присутствие Румынии и Польши на восточном фланге.

"Мы – в северной части, а поляки – в южной части восточного фланга. Это конкретный пример сплоченности, который Румыния и Польша хотели привести. Радует, что произошли серьезные изменения в этом направлении, но мы думаем, что этого еще не достаточно", — подчеркнул глава Румынии.

Также Йоханнис обратил внимание, что страна хочет сохранить существующий ритм совместных учений с НАТО, проводимых как в Румынии, так и в регионе.

В Бухаресте 9 октября прошло пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, в ходе которого участники встречи обсудили вопросы, включенные в резолюцию 63 сессии ПА. Среди рассматриваемых тем – соблюдение обещания стран-участников НАТО по увеличению военных бюджетов, ситуация вокруг КНДР, укрепление безопасности в черноморском регионе и др.

В Бухаресте находится и делегация из Молдовы, которая обратилась к участникам заседания с просьбой включить в резолюцию поправку о выводе российских военных, включая и миротворцев с территории Приднестровья. Представители альянса отказали Кишиневу в этой просьбе "поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии". НАТО пообещало рассмотреть вопрос Кишинева в следующий раз.