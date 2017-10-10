Лавров: приоритет внешней политики РФ во взаимодействии в рамках СНГ

В рамках Совета министров иностранных дел СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ) в Сочи, акцентировал внимание присутствующих на том, что ключевым приоритетом во внешней политике России было и остается — взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств.

"Для России взаимодействие в рамках СНГ было и остается ключевым приоритетом во внешней политике. Содружество по праву заслужило репутацию представительного регионального объединения с широким членским составом и значительным опытом успешного сотрудничества", — сказал он.

В рамках СМИД СНГ будет рассмотрен ряд документов, в том числе по борьбе с терроризмом и по взаимодействию в военной сфере.

Президент Додон представит Молдову на Саммите глав государств СНГ>>>

Одобренные по итогам заседания проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

Детали встречи Путина и Додона: что обсудят президенты>>>