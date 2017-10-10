Путин - Додону: мы ценим ваши усилия по нормализации отношений

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Молдовы Игоря Додона за его действия по нормализации двусторонних отношений между обеими странами

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном поблагодарил его за действия по нормализации двусторонних отношений, хоть процесс идет непросто.

"Мы очень высоко ценим ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто", — сказал Путин, отметив, что Россия исходит из того, что процесс будет завершен в положительном ключе.

Путин добавил, что страны будут выстаивать отношения исходя из политического взаимодействия.

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"Сегодня мы хотим поддержать ваши искренние намерения воссоздать и развивать (отношения). Со своей стороны будем все необходимое делать для урегулирования приднестровского конфликта, будем выступать гарантами договоренностей, которые могут и должны появиться, чтобы проблему решить раз и навсегда", — отметил российский лидер.

Во вторник Додон вылетел в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета. Были запланированы встречи Додона с Путиным и другими официальными лицами.

В рамках визита президента Молдовы также предусмотрено посещение Сочинского государственного университета, встреча со студентами и с представителями молдавской диаспоры города Сочи и Краснодарского края.