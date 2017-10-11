Разбитые витрины и полиция с дубинками: во Франции прошли манифестации

Профсоюзные манифестации во Франции собрали на улицах, по некоторым данным, от 55 до 400 тысяч протестующих

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Манифестации против социально-экономической политики правительства прошли во вторник по всей Франции: на улицы, по разным данным, вышло от 55 до 400 тысяч протестующих.

Верхнюю планку количества манифестантов озвучили руководители профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). О более скромной цифре сообщают в полиции, отмечает РИА Новости.

В Париже, по данным профсоюзов и правоохранителей, митинговали 45 тысяч и 26 тысяч человек, соответственно.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста.

Сообщалось о восьми задержанных манифестантах, у которых были обнаружено кастеты и молотки.

Из-за акции протеста была нарушена работа школ, детских садов, больниц, отменены некоторые авиарейсы в крупных аэропортах страны.

Акции протеста прошли в нескольких десятках французских городов. Их участники заявляют о несогласии с предпринимаемыми правительством шагами по сокращению рабочих мест, урезанию выплат и пособий, а также по индексации зарплат.