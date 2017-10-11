Будет ли третья мировая война - оценка Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что нынешняя администрация Белого дома на верном пути

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп категорично ответил на высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что его политика может поставить страну на путь к третьей мировой войне, отмечает Sputnik Грузия. © Sputnik/ Екатерина Чеснокова Кого Трамп боится на самом деле

Слова сенатора Трамп прокомментировал во время встречи в Белом доме с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Главными темами обсуждения стали отношения с Китаем и конфликт с Северной Кореей. Киссинджер поинтересовался мнением президента США о том, был ли прав сенатор Коркер.

"Раньше мы были на неправильном пути. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть. Если вы взглянете на последние 25 лет пребывания у власти предыдущих администраций, то увидите, что мы находились на пути к большой проблеме, равной которой мир еще не видел", — цитирует слова Трампа администрация Белого дома на своем сайте.

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"Сейчас мы на верном пути, поверьте мне", — отметил президент США.