Власти Каталонии оценили подписание декларации о независимости

А тем временем Москва надеется, что ситуация вокруг Каталонии будет урегулирована путем диалога

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Подписание декларации о независимости главой женералитета Карлесом Пучдемоном, а также еще некоторыми политиками, — это символический акт, заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул.

"Подписание — это символический акт, с помощью которого мы все подписали наши обязательства провозгласить независимость", — заявил Турул, которого цитирует РИА Новости.

Он также призвал премьера Испании Мариано Рахоя назначить "день, место и время" для переговоров с каталонскими властями.

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Политик также заявил: если испанское правительство прибегнет к 155 статье конституции, это будет означать "что они не хотят вести диалог, а мы будем выполнять наши обязательства". Эта статья позволяет частично лишить Каталонию самоуправления.

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Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

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Москва расценивает события в Каталонии как внутреннее дело Испании и надеется, что ситуация будет урегулирована путем диалога, заявили в МИД РФ.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации, руководствуясь основополагающими принципами международного права, рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании. Выражаем надежду, что ситуация будет урегулирована через диалог строго в рамках испанского законодательства в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны", — говорится в заявлении МИД России, которое цитирует РИА Новости.

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Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Его не признают испанские власти, и еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.