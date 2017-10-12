Европейцы уверены: США де-факто пытаются оккупировать Европу

Опрос, проведенный в ведущих странах Европы, показал: жители европейских стран считают, что на выборы в других странах влияют США, а не Россия. По крайней мере, такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Согласно данным опроса, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия.

Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.

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Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети — 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части опрошенных (21%).

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При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции его придерживаются 8% респондентов, в Германии — 10% и в Польше — 12%.

"Выгодно ли России вмешиваться в выборы других стран? Очевидно, что нет! Это, как говорится, себе дороже. Выгодно ли США? Да! Так как США де-факто пытаются оккупировать Европу в экономическом, культурном и политическом плане", — отметил в интервью Sputnik российский политолог, писатель и публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению эксперта, тема "Русские идут!" всячески продвигается в Европе.

"Те приступы русофобии, которыми "приболели" некоторые европейские политики, сами собой не рассосутся, необходима электоральная чистка", — считает Алексей Мухин.

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Любопытно, что во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно).

Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

© Sputnik/ Какие страны вмешиваются в чужие выборы

Опрос для информационного агентства и радио Sputnik проводила с 20 по 27 сентября IFop — старейшая французская компания, занимающаяся изучением общественного мнения.

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В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения. Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.