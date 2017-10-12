Каталонии дали пять дней, чтобы определиться со статусом

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Председатель правительства Испании Мариано Рахой выступил в парламенте и озвучил требование к главе Каталонии Карлеса Пучдемона до 16 октября определиться со статусом Каталонии.

"Господин Пучдемон должен объяснить испанцам, провозгласил ли он независимость… Это вопрос, на который просто дать ответ. Если ответ будет утвердительным или если ответа от Пучдемона не будет, правительство потребует, чтобы он отменил эту декларацию о независимости", — заявил Рахой.

© REUTERS/ Enrique Calvo О ситуации в Каталонии

Рахой ждет ответа от Пучдемона до 10 часов утра понедельника. Он отметил, что референдум 1 октября, который прошел в Каталонии, считает провалившимся.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября заявил, что итоги голосования дают право объявить о создании независимого государства. Однако он предложил парламенту отложить провозглашение независимости на несколько недель и использовать этот срок для начала диалога с испанскими властями. Сам Пучдемон и сторонники независимости Каталонии подписали декларацию о независимости. Этот документ сейчас не имеет юридической силы.

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Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. При явке чуть более 40% за провозглашение суверенитета проголосовали 90%. Официальный Мадрид назвал саму процедуру незаконной и не признал итоги референдума. Теперь среди санкционных мер, которые могут быть применены к Каталонии, лишение ее статуса автономии.

Сложный октябрь

Безуспешные попытки Каталонии отделиться от Испании пусть и находят одобрение у многих жителей автономии, однако противоречат испанской конституции. Именно несогласие Мадрида на референдум лишает его итоги юридической силы. Согласно Конституции государства право на проведение референдума имеет центральное правительство, которое раз за разом отказывает Каталонии в определении своего статуса.

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Так, в сентябре 2013 года правительство Испании отказали Каталонии в референдуме о независимости. Со своей стороны правительство предложило провести переговоры. В знак протеста тогда тысячи жителей Каталонии выстроились в многокилометровую живую очередь.

Каталония все же пыталась провести референдум о независимости в 2014 году, однако также был признан незаконным и получил лишь статус консультационного опроса. Тем не менее, тогда большинство жителей высказалось за суверенитет, и уже в следующем году на выборах в парламент победили сторонники независимости Женералитета.

Тогда победители на парламентских выборах заявляли о том, что планируют провозгласить независимость Каталонии через полтора года. Председатель правительства Каталонии Артур Мас тогда публично призвал правительство Испании "провести окончательный референдум о суверенитете Каталонии, как это было сделано в Шотландии, а ранее в Квебеке". Однако сравнение с Великобританией не вполне корректно: корона не выступала против проведения референдума, а закон королевства не противоречил желанию Шотландии на самоопределение. В Испании ситуация иная — проводить референдум можно только получив одобрение Мадрида.

"В Испании конституция запрещает действия, которые планирует предпринять руководство Каталонии. В Британии у нас нет кодифицированной конституции, так что все вопросы могут обсуждаться, к тому же правительство Великобритании согласилось на референдум о независимости Шотландии", — рассказал магистр юридических наук в сфере международного права Уильям Тернс.

В 2014 году явка на референдум составила 76%, то в нынешнем референдуме поучаствовало лишь 40% каталонцев. Это не в последнюю очередь вызвано препятствиями со стороны официального Мадрида.

Почему Мадриду нельзя отпускать Каталонию © Sputnik/ Vitalii Podvitski Референдум в Каталонии и массовые беспорядки

Желание независимости у каталонцев обострил экономический кризис. Отношения между Мадридом и Барселоной стали особенно напряженными после того, как работники Департамента Экономики Каталонии подсчитали, что Каталония как субъект королевства подвергается бюджетной дискриминации. Так, в 2010 году каталонцы внесли в бюджет Испании налогов на суммы в размере 118,5% к общенациональному уровню, а получили субсидий на суммы, которая составляла 98,9% от среднего по стране уровня.

В Каталонии много частных предпринимателей, которые работают на небольших семейных предприятиях с количеством рабочих не больше 400 человек. Всего в автономии зарегистрировано порядка 19% от общего количества всех испанских предпринимателей.

С точки зрения экономики Каталония относится к самым развитым районам Испании. При населении в пять миллионов, она производит 23 % валового национального продукта. В целом ВВП автономии сравнимо с ВВП Финляндии и Дании, и выше чем у Ирландии, ВВП на душу населения почти такой же, как в Германии и выше, чем в Греции. Каталония — это промышленный регион с расположенными здесь компаниями текстильной, фармацевтической, автомобилестроительной и других промышленностей.