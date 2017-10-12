США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Решение выйти из ЮНЕСКО вступит в силу с 31 декабря 2018 года

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. США направили в ЮНЕСКО уведомление о выходе из организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на госдепартамент.

"Двенадцатого октября 2017 года госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Решение выйти из ЮНЕСКО вступит в силу с 31 декабря 2018 года.

В свою очередь, Бокова заявила, что сожалеет о решении Соединенных Штатов.