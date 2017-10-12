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Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО

США выходит из ЮНЕСКО: причина - антиизраильскя предвзятость

© Sputnik/ Ю. Поляков
Политика
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Одной из причин выхода Вашингтон назвал "антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО"

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. США заявили о выходе из ЮНЕСКО, соответствующее уведомление организации направил Госдепартамент, сообщает РИА Новости.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Госдеп США
© Sputnik/
США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. При этом США в сообщении говорится, что США сохранят статус наблюдателя при организации, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление по поводу действий Вашингтона, напомнив, что в 2011 году, после приостановления финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО".

"Рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — сказала Бокова.

Москва уже назвала решение Вашингтона "печальной новостью".

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

Теги:
статус наблюдателя, предвзятость, долги, Госдеп США, ЮНЕСКО, Хезер Науэрт, Ирина Бокова, Вашингтон, Израиль, Москва, США
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