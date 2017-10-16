Честные выборы: наблюдатели подвели итоги голосования в Киргизии

Накануне в Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента страны, согласно предварительным результатам Сооронбай Жээнбеков набрал 52,77% голосов

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Зампред Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Вадим Ипатов назвал выборы Кыргызстане самыми честными в СНГ за последние несколько лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Представитель миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев сообщил, что в комиссию вошли 20 долгосрочных наблюдателей и 190 проверяющих из стран СНГ.

Как говорится в отчете ее членов, во время голосования возникали неполадки с оборудованием и проблемы со списком избирателей.

"Наблюдались сбои в работе оборудования, но эти проблемы решались в течение нескольких минут. Что касается нахождения себя в списках избирателей, работники помогали гражданам. Таким образом, эти проблемы не могли сказаться на результате выборов", — отметил Лебедев.

По его словам, благодаря массовому применению электронных технологий в Кыргызстане подвели объективные итоги выборов.