Главу Каталонии ждут в парламенте Испании

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в послании председателю каталонского правительства Карлесу Пучдемону призвал его выступить в испанском парламенте и объяснить свою позицию по вопросу независимости, отмечает РИА Новости.

"Я призываю вас выступить в парламенте и донести ваши требования законным представителям национального суверенитета", — говорится в письме, которое председатель правительства Испании направил главе женералитета в понедельник.

Испанский премьер напомнил, что у Пучдемона "пока есть время ясно и просто ответить" на вопрос, который был задан на прошлой неделе — была ли провозглашена независимость Каталонии.

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"Пока в ваших руках начать период нормального и законного функционирования институтов, о чем все просят. В противном случае, вы будете единственным ответственным за применение конституции", — написал Рахой, имея в виду 155 статью конституции Испании, которая позволяет приостановить самоуправление автономного сообщества.

Рахой также заявил главе женералитета, что "призывы к диалогу от имени Каталонии, когда вы отказываетесь говорить от большой части этого общества", не выглядят достоверными.

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Совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить до 16 октября, провозгласили ли они независимость.

В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный вопрос, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по пути независимого государства в европейских рамках".

Правительство ранее предупредило, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг начнется задействование 155-й статьи конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.