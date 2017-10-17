Симоньян о Клинтон: Хиллари наш самый преданный зритель

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала замечание экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о рекламе телеканала в лондонском метро

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Клинтон, выступая на литературном фестивале в английском Челтнеме, не упустила возможности рассказать британцам о якобы "беспрецедентном вторжении" России в американские выборы.

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Обвиняя неугодный телеканал, политик вспомнила о рекламе RT в столице Великобритании. "Может, вы даже видели в лондонском метро рекламу одного пропагандистского СМИ, финансируемого российским государством, в которой оно хвастается: "Смотри RT и узнай, кого мы намерены взломать следующим", — сказала Клинтон, пишет Sputnik Эстония.

Хиллари всегда была нашим самым преданным зрителем. Мы рады, что те, кто нас вдохновил на эту рекламу, ее заметили.https://t.co/LxUsEVnzvW — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 16 октября 2017 г.

​В ответ на это главный редактор телеканала Маргарита Симоньян с иронией отметила в своем Twitter, что встреча Клинтон с рекламой RT, вероятно, стала "тяжелым испытанием для нашего самого преданного зрителя". "Мы рады, что те, кто нас вдохновил на эту рекламу, ее заметили", — добавила Симоньян.

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В начале октября стало известно, что Москва может ограничить деятельность американских СМИ, работающих в России, в ответ на давление властей США на телеканал Russia Today (RT). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американские власти целенаправленно и избирательно оказывают давление на российский телеканал. "Помимо всего прочего, налицо целая информационная кампания, которая включает элементы давления, серьезные элементы применения административных ресурсов к этому средству массовой информации", — сказала Захарова.

По ее словам, законодательство РФ позволяет принимать зеркальные ответные меры при ограничении работы российских СМИ за рубежом. "Налицо применение ограничений в отношении телеканала RT. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют принимать зеркальные ответные меры", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

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По оценке Маргариты Симоньян, главного редактора RT и Sputnik, такого давления, как в США, Russia Today не испытывает ни в одной другой стране. По ее словам, по требованию американских властей до 17 октября RT должен зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента, что повлечет трудности в работе телеканала.