В Киеве проходят протесты, сорвана работа согласительного совета Рады

В Киеве с утра вторника перекрыты улицы, начались митинги. Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Группа народных депутатов парламента Украины заблокировала работу согласительного совета законодательного органа, спикер Андрей Парубий принял решение закрыть заседание, передает РИА Новости-Украина.

Депутаты начали кричать участникам согласительного совета "Выходите к людям".

В Киеве с 6 утра вторника из-за проведения массовых акций перекрыты улицы центра города. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и создать антикоррупционный суд.

На согласительный совет пришла группа народных депутатов, чтобы озвучить требования протестующих, собравших у парламента. Спикер Рады Парубий заявил, что вопрос депутатской неприкосновенности рассмотрят 17 октября, а избирательную реформу — в ближайшее время.

Парубий уточнил, что по состоянию на вторник в Раде зарегистрированы два законопроекта об отмене неприкосновенности, однако ни по одному из них нет решения профильного комитета.

"Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты. И я убежден, что как только комитет рассмотрит эти законопроекты, мы сможем рассмотреть их в зале и принять по ним решение", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.