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Дмитрий Песков

Песков: в Кремле наблюдают за тем, что происходит в Киеве

© Sputnik/ Сергей Гунеев
Политика
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "ситуация далека от стабильной"

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В Киеве прошли акции протеста, они переросли в беспорядки. Ситуация в украинской столице далека от стабильной, в Кремле следят за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт", — сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© Sputnik/ Стрингер
Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

Он отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли нынешняя ситуация в украинской столице на реализацию минских соглашений по урегулированию на юго-востоке этой страны.

Заседание Верховной рады Украины, архивное фото
© Sputnik/ Михаил Палинчак
В Киеве проходят протесты, сорвана работа согласительного совета Рады

Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что позиция нынешних украинских властей может привести к кардинальным мерам, а именно к досрочным президентским выборам.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© Sputnik/ Стрингер
Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

"Они оторвались от земли, забыв о традициях украинцев свергать власть. Оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнем. Еще пару штурмов, и скоро вопрос будет стоять не о трех законах, а о досрочных выборах президента", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© Sputnik/ Стрингер
Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек, в которых, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

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Теги:
комментарий, ситуация, Дмитрий Песков, Россия, Украина
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