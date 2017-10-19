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Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве

В Киеве продолжаются акции протеста

© Sputnik/ Стрингер
Политика
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Митинг ряда политических сил возобновился у здания Рады в Киеве

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Митинг сторонников ряда политических сил возобновился в четверг возле здания Верховной рады Украины в Киеве, передает РИА Новости.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Перед собравшимися выступил депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев, он озвучил требования митингующих, которые не изменились с прошлого митинга, прошедшего во вторник: отмена депутатской неприкосновенности, реформа избирательной системы и создание антикоррупционных судов. Он потребовал, чтобы Рада уже в четверг начала рассмотрение законопроектов об отмене депутатского иммунитета и реформе избирательной системы.

В руках у митингующих, которые стоят на площади Конституции возле Рады, видны флаги партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, несколько флагов националистической партии "Свобода", а также государственные флаги. Участники акции слушают аудиотрансляцию заседания парламента, который в этот момент рассматривает документы по медицинской реформе.

Заседание Верховной рады Украины, архивное фото
© Sputnik/ Михаил Палинчак
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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Главными итогами первого дня митинга, который не увенчался выполнением ни одного из требований митингующих, стало объявление акции бессрочной, до выполнения всех требований протестующих, и последовавшая после этого потасовка между активистами и полицией, пытавшихся помешать установлению палаток на площади перед Радой.

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Теги:
протест, Украина
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