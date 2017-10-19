16:06 19 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Прибытие лидеров экономик АТЭС на первое заседание

Трамп в восторге: из ФБР "слили", что Клинтон тоже работала на Путина

© Sputnik/ Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
124 0 0

Обвинение в работе на Кремль — это хороший пиар-ход ровно до тех пор, пока этих предполагаемых агентов мало и сама мысль о возможном сотрудничестве конкретного американского политика и Путина вызывает у аудитории страх и шок

Американские СМИ сообщают, что полку агентов Путина прибыло и теперь можно зафиксировать тотальную "украинизацию" американской политической жизни, в которой политическая борьба уже сводится к взаимным обвинениям в тайной работе на Кремль. Если принять на веру все обвинения, которые сейчас циркулируют в американских СМИ, то придется признать, что в президентских выборах 2016 года участвовали не два американских кандидата, а "агент Трамп" и "агент Клинтон", пишет автор блога Crimson Alter Иван Данилов на РИА Новости.

В ответ на расследование совместной антиамериканской деятельности "русских хакеров" и Дональда Трампа, а также на последовавшее медийное шельмование американского президента сторонники Трампа в ФБР организовали симметричную медийную атаку. Уже Хиллари Клинтон обвиняется в том, что ее благотворительный фонд служил передаточным звеном для "грязных российских денег" и опосредованно содействовал взяткам и шантажу, которые были направлены на продвижение российских экономических интересов в атомной отрасли США. Привлекает внимание тот факт, что обвинения распространяются в респектабельных СМИ, таких как The Hill и Newsweek, со ссылкой на расследование ФБР, которое администрация Обамы якобы положила под сукно.

Предвыборное ралли кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в штате Кентукки
© Sputnik/ Nikita Shohov
Предвыборное ралли кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в штате Кентукки

То, в чем обвиняют российскую сторону, выглядит до такой степени непривычным, что представляется целесообразным привести перевод основного тезиса статьи издания The Hill, с которой, собственно, и начался обсуждаемый скандал:

"Правительственные документы подтверждают, что до того, как администрация Обамы одобрила неоднозначную сделку, которая дала Москве контроль над значительной частью американского урана в 2010 году, ФБР собрало серьезные доказательства того, что российские официальные лица из атомной отрасли занимались взятками, откатами, вымогательством и отмыванием денег с целью развития в США бизнеса Владимира Путина в сфере атомной энергетики. <…> Следователи ФБР получили свидетельские показания, которые подтверждены документами, о том, что российские официальные лица направили миллионы долларов в США в пользу фонда экс-президента Билла Клинтона в то время, как госсекретарь Хиллари Клинтон работала в государственном органе, который принял решения, выгодные Москве, сообщают источники The Hill".

Хиллари Клинтон
© Sputnik/ Михаил Климентьев
СМИ: "фейковые" новости способствовали поражению Клинтон на выборах
На самом деле, сейчас наблюдается воскрешение в медиаповестке старого скандала, который Трамп использовал против Клинтон еще в 2016 году, но тогда у "трампистов" не было одного важного ингредиента — у них не было документов расследования ФБР, а сейчас эти документы есть. Вероятно, эти инкриминирующие Клинтон и администрацию Обамы в целом документы были предоставлены сторонниками Трампа, работающими в ФБР — спецслужбе, которую уже давно называют "Трампляндией".

Это не означает, что утверждения, которые содержатся в этих документах, соответствуют реальности. Тем более нельзя полагаться на свидетельские показания источников ФБР, потому что мы все помним, что из себя представляли, например, "свидетельские показания" в скандале с российским допингом. Однако Трампу и не нужно, чтобы обвинения соответствовали действительности, а нужен хороший повод для того, чтобы "выравнять информационную повестку" и снизить токсичность темы его предполагаемого сотрудничества с мифическими "российскими хакерами", которые якобы обеспечили его избрание.

Несмотря на то что американские СМИ по большей части выступают на стороне Клинтон, просто отмолчаться или отмахнуться от скандала уже не получится. Как сообщает The Hill, комитет по юстиции сената США уже начал "полноценное расследование" обвинений, и ожидается, что председатель комитета, республиканец Чак Грэсли, будет публично требовать аналогичных действий от генпрокурора США Джеффа Сешнса на следующих сенатских слушаниях, которые пройдут уже на этой неделе.

Джефф Сешнс, генеральный прокурор США
© REUTERS/ Lucas Jackson
Джефф Сешнс, генеральный прокурор США

Дополнительным бонусом для Трампа является то, что этот коррупционный скандал опосредованно затрагивает спецпрокурора Мюллера, который ведет расследование связей Трампа с Москвой. По версии сторонников Трампа, именно Мюллер во время работы в ФБР положил под сукно расследование, связанное с "российской коррупцией в американской атомной отрасли".

Что может быть слаще для Трампа, чем объявить своего главного обвинителя соучастником преступлений, напрямую связанных с Россией?

Промежуточным результатом этой скандальной истории может стать парадоксальная ситуация. Под сенатскими расследованиями могут одновременно оказаться оба кандидата в президенты США, и есть риск, что наиболее впечатлительная часть американской публики поверит в то, что весь американский политический класс насквозь коррумпирован и работает на российского президента. Конечно, намеки американских СМИ на то, что у Владимира Путина есть "бизнес в сфере ядерной энергетики в США" и этот бизнес процветает благодаря протекции со стороны Хиллари Клинтон и администрации Обамы, являются очевидной чушью, и это понятно российскому читателю, но никак не очевидно среднестатистическому американцу, который не станет вникать в детали обвинений.

Дональд Трамп
© AFP/ Joe Raedle/Pool
"Российский след": Трамп сменил советника по нацбезопасности
Главная проблема для Клинтон во всей этой истории заключается в том, что ей невозможно отрицать получение ее семейным фондом денег, которые действительно могли повлиять на некоторые ее решения. До того как Госдеп США официально согласился на сделку по покупке канадской компании Uranium One, благодаря которой у "Росатома" оказался контроль над 20% добычи американского урана, фонд Клинтон получил 2,35 миллиона долларов, однако эти деньги поступили не от "Росатома", а от канадских владельцев компании Uranium One.

Если целенаправленно искать злой умысел в этих действиях, то единственным логичным объяснением является попытка канадской стороны заплатить своеобразный "налог на сотрудничество с россиянами" и обеспечить себе возможность провести сделку, которую американские дипломаты могли торпедировать по политическим причинам. Однако в руках американских журналистов и политиков этот типичный пример западного лоббизма в исполнении канадской компании превращается чуть ли не в заговор вселенского масштаба и доказательство того, что Госдеп эпохи Клинтон при полном содействии администрации Барака Обамы и руководства ФБР потворствовал попыткам России подорвать национальную безопасность США.

Как ни странно, весь этот скандал очень выгоден России. Любая пропагандистская тема, доведенная до абсурда, лишается своей силы, и постепенно ее перестают использовать. Обвинение в работе на Кремль — это хороший пиар-ход ровно до тех пор, пока этих предполагаемых агентов мало и сама мысль о возможном сотрудничестве конкретного американского политика и Путина вызывает у аудитории страх и шок.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге
REUTERS/Carlos Barria
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

А вот когда очередной раунд взаимных обвинений такого рода начнет вызывать скуку или смех, вашингтонским пиарщикам придется придумывать что-то новенькое и переключать внимание аудитории на другие проблемы, благо в США есть из чего выбрать — начиная от расовых конфликтов и заканчивая экономическими проблемами, а также северокорейской и иранской ядерной угрозой. Когда эта смена фокуса общественного и политического внимания наконец-то состоится, появится определенный шанс на снижение токсичности самой темы российско-американских отношений и возникнет небольшое окно возможностей для того, чтобы попробовать договориться по каким-то из важных вопросов международных отношений.

А до того момента России стоит попробовать извлечь максимум из имиджа страны, которая смогла купить содействие госсекретаря США, обеспечить молчание руководства ФБР, а потом избрать американского президента всего за 100 тысяч долларов. Чем сильнее эти мифы продвигают американские СМИ, тем слабее выглядят США в глазах их собственных союзников и тем соблазнительнее выглядит сотрудничество с Россией.

Теги:
хаккеры, русские, агент, обвинения, ФБР, Путин, Трамп, Клинтон, США, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Омбудсмен Янсонс Юрис
    Гражданство детям!

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото
    Трудовые резервы

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

  • Мясокомбинат
    "Убойная" забастовка

    Забастовка рабочих крупнейшего эстонского мясокомбината закончилась ничем – бастовавшим не удалось добиться от руководства исполнения своих требований.

  • Пикет у кинотеатра Москва
    "Матильда" раздора

    Одиночный пикет у кинотеатра "Москва" в Минске – активист предложил привлечь к уголовной ответственности Алексея Учителя за фильм "Матильда".

  • Боевой комплекс БУК-2М
    Вот вам "Бук"

    Грузия предоставила Нидерландам одну ракету ЗРК "Бук" для расследования причин крушения самолета Boeing 777 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины.

  • Деньги
    Бизнес на гарантии

    Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса – о принципах его работы в материале Sputnik.

  • Уничтожение наркотических средств, фото из архива
    Тонна "кайфа"

    Более одной тонны наркотиков изъято из оборота в Азербайджане за три месяца текущего года. К уголовной ответственности привлечены почти 2000 человек.

  • Армяне США на акции протеста у консульства Турции
    "Квартирный" вопрос

    Потомки армян, проживающие в США, начали сбор данных об армянской недвижимости в Османской Империи, утерянной после геноцида.

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото
    Больше пусков!

    В 2018 году число пусков ракет с космодрома Байконур будет увеличено, как с использованием ракеты-носителя "Протон-М", так и других программ.

  • Витебский мясокомбинат
    "Чумной" запрет

    Россельхознадзор Ставропольского края запретил завозить свинину из Южной Осетии в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории республики.

  • Омбудсмен Янсонс Юрис
    Гражданство детям!

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото
    Трудовые резервы

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи - стенды разных стран
Конкурс Ты супер! - как не упустить свой звездный час
Конкурс "Ты супер!" - как не упустить свой звездный час
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться