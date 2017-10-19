Трамп в восторге: из ФБР "слили", что Клинтон тоже работала на Путина

Обвинение в работе на Кремль — это хороший пиар-ход ровно до тех пор, пока этих предполагаемых агентов мало и сама мысль о возможном сотрудничестве конкретного американского политика и Путина вызывает у аудитории страх и шок

Американские СМИ сообщают, что полку агентов Путина прибыло и теперь можно зафиксировать тотальную "украинизацию" американской политической жизни, в которой политическая борьба уже сводится к взаимным обвинениям в тайной работе на Кремль. Если принять на веру все обвинения, которые сейчас циркулируют в американских СМИ, то придется признать, что в президентских выборах 2016 года участвовали не два американских кандидата, а "агент Трамп" и "агент Клинтон", пишет автор блога Crimson Alter Иван Данилов на РИА Новости.

В ответ на расследование совместной антиамериканской деятельности "русских хакеров" и Дональда Трампа, а также на последовавшее медийное шельмование американского президента сторонники Трампа в ФБР организовали симметричную медийную атаку. Уже Хиллари Клинтон обвиняется в том, что ее благотворительный фонд служил передаточным звеном для "грязных российских денег" и опосредованно содействовал взяткам и шантажу, которые были направлены на продвижение российских экономических интересов в атомной отрасли США. Привлекает внимание тот факт, что обвинения распространяются в респектабельных СМИ, таких как The Hill и Newsweek, со ссылкой на расследование ФБР, которое администрация Обамы якобы положила под сукно.

© Sputnik/ Nikita Shohov Предвыборное ралли кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в штате Кентукки

То, в чем обвиняют российскую сторону, выглядит до такой степени непривычным, что представляется целесообразным привести перевод основного тезиса статьи издания The Hill, с которой, собственно, и начался обсуждаемый скандал:

"Правительственные документы подтверждают, что до того, как администрация Обамы одобрила неоднозначную сделку, которая дала Москве контроль над значительной частью американского урана в 2010 году, ФБР собрало серьезные доказательства того, что российские официальные лица из атомной отрасли занимались взятками, откатами, вымогательством и отмыванием денег с целью развития в США бизнеса Владимира Путина в сфере атомной энергетики. <…> Следователи ФБР получили свидетельские показания, которые подтверждены документами, о том, что российские официальные лица направили миллионы долларов в США в пользу фонда экс-президента Билла Клинтона в то время, как госсекретарь Хиллари Клинтон работала в государственном органе, который принял решения, выгодные Москве, сообщают источники The Hill".

На самом деле, сейчас наблюдается воскрешение в медиаповестке старого скандала, который Трамп использовал против Клинтон еще в 2016 году, но тогда у "трампистов" не было одного важного ингредиента — у них не было документов расследования ФБР, а сейчас эти документы есть. Вероятно, эти инкриминирующие Клинтон и администрацию Обамы в целом документы были предоставлены сторонниками Трампа, работающими в ФБР — спецслужбе, которую уже давно называют "Трампляндией".

Это не означает, что утверждения, которые содержатся в этих документах, соответствуют реальности. Тем более нельзя полагаться на свидетельские показания источников ФБР, потому что мы все помним, что из себя представляли, например, "свидетельские показания" в скандале с российским допингом. Однако Трампу и не нужно, чтобы обвинения соответствовали действительности, а нужен хороший повод для того, чтобы "выравнять информационную повестку" и снизить токсичность темы его предполагаемого сотрудничества с мифическими "российскими хакерами", которые якобы обеспечили его избрание.

Несмотря на то что американские СМИ по большей части выступают на стороне Клинтон, просто отмолчаться или отмахнуться от скандала уже не получится. Как сообщает The Hill, комитет по юстиции сената США уже начал "полноценное расследование" обвинений, и ожидается, что председатель комитета, республиканец Чак Грэсли, будет публично требовать аналогичных действий от генпрокурора США Джеффа Сешнса на следующих сенатских слушаниях, которые пройдут уже на этой неделе.

© REUTERS/ Lucas Jackson Джефф Сешнс, генеральный прокурор США

Дополнительным бонусом для Трампа является то, что этот коррупционный скандал опосредованно затрагивает спецпрокурора Мюллера, который ведет расследование связей Трампа с Москвой. По версии сторонников Трампа, именно Мюллер во время работы в ФБР положил под сукно расследование, связанное с "российской коррупцией в американской атомной отрасли".

Что может быть слаще для Трампа, чем объявить своего главного обвинителя соучастником преступлений, напрямую связанных с Россией?

Промежуточным результатом этой скандальной истории может стать парадоксальная ситуация. Под сенатскими расследованиями могут одновременно оказаться оба кандидата в президенты США, и есть риск, что наиболее впечатлительная часть американской публики поверит в то, что весь американский политический класс насквозь коррумпирован и работает на российского президента. Конечно, намеки американских СМИ на то, что у Владимира Путина есть "бизнес в сфере ядерной энергетики в США" и этот бизнес процветает благодаря протекции со стороны Хиллари Клинтон и администрации Обамы, являются очевидной чушью, и это понятно российскому читателю, но никак не очевидно среднестатистическому американцу, который не станет вникать в детали обвинений.

Главная проблема для Клинтон во всей этой истории заключается в том, что ей невозможно отрицать получение ее семейным фондом денег, которые действительно могли повлиять на некоторые ее решения. До того как Госдеп США официально согласился на сделку по покупке канадской компании Uranium One, благодаря которой у "Росатома" оказался контроль над 20% добычи американского урана, фонд Клинтон получил 2,35 миллиона долларов, однако эти деньги поступили не от "Росатома", а от канадских владельцев компании Uranium One.

Если целенаправленно искать злой умысел в этих действиях, то единственным логичным объяснением является попытка канадской стороны заплатить своеобразный "налог на сотрудничество с россиянами" и обеспечить себе возможность провести сделку, которую американские дипломаты могли торпедировать по политическим причинам. Однако в руках американских журналистов и политиков этот типичный пример западного лоббизма в исполнении канадской компании превращается чуть ли не в заговор вселенского масштаба и доказательство того, что Госдеп эпохи Клинтон при полном содействии администрации Барака Обамы и руководства ФБР потворствовал попыткам России подорвать национальную безопасность США.

Как ни странно, весь этот скандал очень выгоден России. Любая пропагандистская тема, доведенная до абсурда, лишается своей силы, и постепенно ее перестают использовать. Обвинение в работе на Кремль — это хороший пиар-ход ровно до тех пор, пока этих предполагаемых агентов мало и сама мысль о возможном сотрудничестве конкретного американского политика и Путина вызывает у аудитории страх и шок.

REUTERS/Carlos Barria Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге

А вот когда очередной раунд взаимных обвинений такого рода начнет вызывать скуку или смех, вашингтонским пиарщикам придется придумывать что-то новенькое и переключать внимание аудитории на другие проблемы, благо в США есть из чего выбрать — начиная от расовых конфликтов и заканчивая экономическими проблемами, а также северокорейской и иранской ядерной угрозой. Когда эта смена фокуса общественного и политического внимания наконец-то состоится, появится определенный шанс на снижение токсичности самой темы российско-американских отношений и возникнет небольшое окно возможностей для того, чтобы попробовать договориться по каким-то из важных вопросов международных отношений.

А до того момента России стоит попробовать извлечь максимум из имиджа страны, которая смогла купить содействие госсекретаря США, обеспечить молчание руководства ФБР, а потом избрать американского президента всего за 100 тысяч долларов. Чем сильнее эти мифы продвигают американские СМИ, тем слабее выглядят США в глазах их собственных союзников и тем соблазнительнее выглядит сотрудничество с Россией.