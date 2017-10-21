В Грузии начались выборы в органы местного самоуправления

Первые итоги выборов ЦИК объявит после полуночи, а результаты экзитпола будут известны после закрытия избирательных участков

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. В 08:00 в субботу по всей территории Грузии открылись 3 тысячи 644 избирательных участка для граждан страны, которые будут выбирать мэров городов и районов, а также сакребуло (муниципальные законодательные органы).

На участке, на котором проголосовал корреспондент Sputnik Грузия, с утра в очереди стояло до десяти человек. Сам процесс голосования проходит спокойно и на месте много наблюдателей. Рядом с избирательным участком дежурят полицейские, которые следят за порядком во время избирательного процесса голосования.

© Sputnik/ Избирательный участок в Тбилиси

Процесс голосования продлится до 20:00. После чего избирательные комиссии начнут подсчет голосов. Первые результаты голосования будут опубликованы после полуночи.

Сразу после закрытия избирательных участков телекомпания Rustavi2 опубликует результаты экзитпола, проводимого американской компанией Edison research. Кроме того НПО в 22:00 представят итоги параллельного подсчета голосов по Тбилиси.

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Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 миллиона 440 тысяч 123 гражданина Грузии в возрасте от 18 лет. Им предстоит выбрать мэров 5 городов и мэров 59 районов, а также укомплектовать 64 сакребуло – в целом 2 058 депутатов.

Выборы мэров проводятся прямым тайным голосованием, при котором выигрывает кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, участвовавших в выборах.

Что касается выборов в сакребуло городов и районов, то они проводятся по смешанной системе. Часть депутатов попадет в сакребуло по пропорциональной системе (по партийным спискам), а часть — выиграв выборы в одномандатном округе (по мажоритарной системе). В сакребуло по пропорциональной системе пройдут кандидаты партий, набравших более 4% голосов, а по мажоритарной системе – кандидаты, набравшие больше всего голосов.

Количество депутатов в сакребуло городов и районов отличается. В районах оно колеблется от 17 до 20, в зависимости от численности населения. В сакребуло четырех самоуправляемых городов – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави — 25 депутатов, а в Тбилиси – 50.

В выборах в местные органы власти Грузии примут участие 22 партии и 5 избирательных блоков, которые представлены 11-ю партиями. Эти партии и блоки представили 366 кандидатов в мэры городов и районов, еще 12 человек баллотируются как независимые кандидаты..

Что касается сакребуло, на места депутатов претендуют 15 тысяч 438 представителей политических организаций и 191 независимый кандидат. В партийных списках в целом представлены 12 тысяч 902 кандидата.