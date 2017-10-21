Мадрид поставил жирную точку: власти Каталонии отстранены

Затянувшаяся ситуация с полупровозглашенной независимостью испанской провинции стремительно приближается к своей развязке

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Мадрид, наконец, решил поставить жирную точку в истории о том, как Каталония чуть было не отделилась от всей остальной Испании.

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Как сообщает РИА Новости, в субботу, 21 октября, испанское правительство на экстренном заседании решило ввести в действие 155-ю статью Конституции Королевства Испания, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

© REUTERS/ Enrique Calvo О ситуации в Каталонии

Об этом на пресс-конференции по итогам правительственного заседания заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. При этом он подчеркнул, что сама автономия Каталонии не ограничивается, лишь отстраняется от власти каталонское правительство, которое своими действиями вышло за рамки испанских законов.

По словам испанского премьера, у правительства Королевства есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы.

"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.

Следующим шагом стало передача принятого правительством документа в испанский Сенат, который и примет окончательное решение по данному вопросу.

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В свою очередь, генеральная прокуратура Испании подготовила иск против главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона на тот случай, если тот все-таки объявит независимость автономии.

В иске, который могут предъявить Пучдемону, его действия рассматриваются как подстрекательство к мятежу. Согласно Уголовному кодексу Испании, этой статьей предусматривается до 30 лет лишения свободы.

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Как уже писал ранее Sputnik Эстония, референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство и Конституционный суд Испании посчитали его незаконным.

© REUTERS/ Albert Gea Пучдемон намерен провозгласить независимость Каталонии

По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом.

Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там говорилось лишь о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.