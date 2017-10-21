21:02 21 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне

Мадрид поставил жирную точку: власти Каталонии отстранены

© Sputnik/ Джорди Бойшареу
Политика
Получить короткую ссылку
138 0 0

Затянувшаяся ситуация с полупровозглашенной независимостью испанской провинции стремительно приближается к своей развязке

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Мадрид, наконец, решил поставить жирную точку в истории о том, как Каталония чуть было не отделилась от всей остальной Испании.

Путин прокомментировал ситуацию в Каталонии: раньше надо было думать>>>

Как сообщает РИА Новости, в субботу, 21 октября, испанское правительство на экстренном заседании решило ввести в действие 155-ю статью Конституции Королевства Испания, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии. 

Женщины в масках во время митинга в защиту единства Испании в Барселоне
© REUTERS/ Enrique Calvo
О ситуации в Каталонии

Об этом на пресс-конференции по итогам правительственного заседания заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. При этом он подчеркнул, что сама автономия Каталонии не ограничивается, лишь отстраняется от власти каталонское правительство, которое своими действиями вышло за рамки испанских законов.

По словам испанского премьера, у правительства Королевства есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы.

"Правительство вынуждено было принять статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал Рахой.

Следующим шагом стало передача принятого правительством документа в испанский Сенат, который и примет окончательное решение по данному вопросу.

Лавров: решить "каталонский вопрос" можно только через диалог >>

В свою очередь, генеральная прокуратура Испании подготовила иск против главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона на тот случай, если тот все-таки объявит независимость автономии.

В иске, который могут предъявить Пучдемону, его действия рассматриваются как подстрекательство к мятежу. Согласно Уголовному кодексу Испании, этой статьей предусматривается до 30 лет лишения свободы.

Каталонцы ответили на аресты своих лидеров массовой акцией в Барселоне>>>

Как уже писал ранее Sputnik Эстония, референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. Правительство и Конституционный суд Испании посчитали его незаконным. 

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон
© REUTERS/ Albert Gea
Пучдемон намерен провозгласить независимость Каталонии

По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом.

Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там говорилось лишь о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.

По теме

Каталония объявит о независимости, если Мадрид не начнет диалог
Главу Каталонии ждут в парламенте Испании
Каталонии дали пять дней, чтобы определиться со статусом
Власти Каталонии оценили подписание декларации о независимости
Теги:
отстранение, иск, власти, отделение, автономия, Рахой, Пучдемон, Каталония, Мадрид, Испания
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Солдаты на построении
    Не служил, но заявляю!

    Хитростью избежавший службы в армии глава парламентской комиссии по гособороне разработал план по увеличению числа призывников на срочную службу.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Криминалисты работают близ офиса партии Грузинская мечта в селе Кизиладжло
    Неполитическая стрельба

    МВД призвало не рассматривать стрельбу у офиса правящей партии "Грузинская мечта" однозначно в политическом контексте.

  • Рита Трапш
    Рожайте больше!

    В Абхазии наблюдается спад рождаемости. Врачи считают, что парламенту республики нужно пересмотреть принятые поправки к закону "О здравоохранении".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй
Самые яркие моменты: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Путин разрешил ущипнуть его на встрече со студентами в Сочи
Путин разрешил ущипнуть его на встрече с участниками фестиваля в Сочи
Лимон
Чем полезен оранжевый лимон

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться