Пучдемон обвинил короля Испании в агрессии против прав Каталонии

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Местные органы власти в Каталонии подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля Фелипе IV, заявил глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон журналистам.

© REUTERS/ Susana Vera Каталония объявит о независимости, если Мадрид не начнет диалог

В Каталонии в ночь на воскресенье, 22 октября, прошел массовый митинг, на который, по сообщениям полиции Барселоны, пришли около 450 тыс. человек. Демонстранты требовали освободить задержанных лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultura Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство решило применить 155-ю статью конституции, чтобы распустить женералитет и объявить новые выборы в региональный парламент. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

"Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил Пучдемон в субботу вечером, комментируя ситуацию в Каталонии после референдума о независимости, передает РИА Новости.

Накануне монарх заявил, что Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории и фактически поддержал применение 155-й статьи.

© REUTERS/ Albert Gea Власти Каталонии оценили подписание декларации о независимости

"Каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, они становились все более сильными и решительными, добиваясь все более высокого уровня самоуправления", — отметил Пучдемон.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд признали незаконным. После этого глава регионального правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточное основание для провозглашения независимости, но предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом. Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.