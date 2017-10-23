Путь к независимости: итальянские Ломбардия и Венето хотят автономии

В двух северных регионах Италии Венето и Ломбардия в воскресенье состоялись референдумы о получении статуса автономии

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Судя по всему, Европу охватило стремление к независимости. В двух северных регионах Италии Венето и Ломбардия в воскресенье состоялись референдумы о получении статуса автономии, сообщает РИА Новости. Правда, оба они консультативные и никаких последствий за собой не повлекут. Формально — эти регионы остаются в том правовом поле, в котором находятся.

Однако жители значительным большинством голосов высказались за получение автономного статуса от центральных властей. В голосовании в Венето участвовали 57% избирателей. Согласно предварительным данным, порядка 98% высказались за автономию, 2% — против.

"Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", — сказал президент Венето Лука Дзайа.

Губернатор Ломбардии Роберто Марони заявил, что на консультативном референдуме 95% жителей проголосовали за расширение автономии региона.

Явка превысила 40%, больше 3% проголосовавших высказались против расширения полномочий региона, 0,9% бюллетеней оказались пусты.

"Спасибо трём миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ "да", — сказал Роберто Марони.

Оба референдума носят лишь консультативный характер для центрального правительства и не имеют обязательной силы. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые.

Ломбардия и Венето являются самыми богатыми регионами Италии и составляют треть итальянской экономики.