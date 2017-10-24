Лебедев: исполком СНГ учтет критику президентов

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. После того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Сочи раскритиковал деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратив внимание на низкую эффективность ее работы, Исполком СНГ выступил с заявлением. Исполком СНГ учтет критику при оптимизации работы Содружества, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев

"Естественно, мы прислушиваемся к заявлениям президентов стран СНГ, делаем выводы. Те предложения, оценки, которые прозвучали из уст Александра Лукашенко, не остались без внимания, и Исполком СНГ думает, как учесть эти замечания в своей повседневной работе", — сказал Лебедев, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что работа по оптимизации структуры СНГ "проводится постоянно". Лебедев напомнил, что главное решение в этой сфере — об адаптации Содружества к новым условиям — было принято в прошлом году.

"Это решение выполняется, мы активно над этим работаем. В отношении тех отраслевых советов, а у нас (в структуре СНГ — ред.) их около 70, которые плохо работают, неэффективно, мы резонно ставим вопрос о повышении эффективности работы этих органов или же об их ликвидации", — сказал глава Исполкома СНГ.

По его словам, "практически ежегодно тот или иной орган, который уже утратил актуальность или работает неэффективно, упраздняется". В то же время, отметил Лебедев, если появляется необходимость активизации работы на новом направлении, то создается новый тематический орган.

Ранее Лукашенко отметил, что "деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ не дает нужной отдачи, а ведь на ее содержание выделяются немалые деньги". В этой связи белорусский лидер задался вопросом, не целесообразно ли, если структура не работает, от нее отказаться. Позже он пояснил, что Белоруссия выступает за усиление роли парламентского измерения в СНГ, предлагает наделить ассамблею новыми функциями — например, контроля за выполнением решений глав государств и правительств.