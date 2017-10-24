15:31 24 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото из архива

Песков: РФ не вмешивается в дела Молдовы

© Sputnik/ Aleksey Filippov
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Кто займет пост министра обороны Молдовы (26)
306 0 0

В Кремле следят за развитием ситуации в Молдове, где разгорелся очередной спор между президентом страны Додоном, правительством и парламентом на фоне назначения министра обороны, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

КИШИНЕВ 24 окт — Sputnik. В Кремле считают происходящее сейчас в Кишиневе внутренним делом Молдовы, но хотели бы, чтобы все процессы соответствовали букве и духу закона; при этом Россия заинтересована в развитии двусторонних отношений и приветствует соответствующий настрой на это действующего президента Игоря Додона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во вторник, 24 октября, спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал указ о назначении Стурзы министром обороны и принял его присягу.

Додон: не признаю Стурзу министром обороны>>>

"Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Кишиневе — это внутреннее дело Молдавии, но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения она поддерживается в Москве", — сказал Песков журналистам во вторник в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием ситуации и как реагируют на подобную перестановку.

Конституционный суд
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Спор Филипа и Додона: КС решил в пользу правительства

При этом Песков отметил, что в Кремле следят "самым внимательным образом" за тем, что происходит в Молдавии и заинтересованы в том, чтобы в этой стране "сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений" с Россией.

"Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдавии и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона", — добавил Песков.

Очередной спор между президентом Молдавии Игорем Додоном и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны.

Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента Додона с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Президент блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов.

Тема:
Кто займет пост министра обороны Молдовы (26)
Теги:
отношения, конституция, скандал, кризис, Минобороны, песков, россия, молдавия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

  • Первая мировая война, иллюстративное фото
    Открестились

    В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.

  • Село Гашгачай Гахского района
    Туристический ликбез

    Чего не хватает туристической отрасли Азербайджана, и почему путешественники зачастую выбирают соседнюю Грузию?

  • 102-я российская военная база в Гюмри
    Смертельная ошибка

    Военнослужащий-контрактник российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри, застрелился после случайного убийства сослуживца.

  • Директор филиала МГУ Александр Сидорович
    Силовое поле

    С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.

  • Дмитрий Тасоев
    Парламентские страсти

    Парламент Южной Осетии не рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов после его критики в адрес нового спикера.

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Полузащитник лондонского Арсенала Гранит Джака с женой Леонитой Лекай на церемонии награждения премией The Best по версии ФИФА в Великобритании
"Горячие" жены известных футболистов
Около 650 человек на инвалидных колясках попытались установить мировой рекорд
Рекордный замах: около 650 человек в колясках занимались физкультурой
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться