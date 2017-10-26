11:59 26 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Интервью

Жители США не доверяют американским СМИ

© Fotolia/ Mihajlo Maricic
Политика
Получить короткую ссылку
6410

Печальная тенденция наблюдается в США: американцы с каждым годом все меньше доверяют своим СМИ

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Жители США теряют доверие к своим СМИ, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в этой стране.

Сергей Михайлов
© Photo: izvestia.ru
Михайлов: Трамп подорвал авторитет традиционных СМИ

Опрос показал, что американские телеканалы и издания находятся под влиянием властей и крупного капитала.

Четверка обреченных: спиннеры, биткоин, Илон Маск и госдолг США>>>

Именно это и раздражает американцев.

Нани: доллар держится на спекуляциях и аферах, поэтому и падает>>>

Альтернативой традиционным информационным площадкам стали, очевидно, соцсети, где люди могут постить все, что они считают новостями.

Любопытно, опросы показали, что не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.

Более половины американцев не доверяют своим СМИ
© Sputnik/
Более половины американцев не доверяют своим СМИ

Тем не менее, более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. Только менее 30% американцев уверены, что их СМИ беспристрастно освещают международные и национальные новости.

Полиция и сотрудники скорой помощи на месте нападения террориста на прохожих, около площади Розенхаймера в южном немецком городе Мюнхене, 21 октября 2017 года
© AFP/ Christof STACHE
Не террористическая угроза: Европу уничтожает агрессия европейцев

Любопытно, что два года назад масс-медиа доверяли чуть больше опрошенных, а в этом недовольных выросло на 6%.

Опрос был проведен авторитетной компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет. Опрос двухгодичной давности был проведён агентством ICM Research с 1 по 4 мая. Выборка в США составила 2 047 респондентов. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

О проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Теги:
США
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Ликвидация

    Членов религиозно-экстремистской организации, планировавшей террористический акт в Баку, ликвидировали спецслужбы Азербайджана.

  • Армянские помидоры
    Доверия нет

    Сертификация томатов в Армении не вызывает доверия, в итоге под видом армянских производителей в Россию поставляются реэкспортные томаты из Турции, заявляют эксперты.

  • Нурсултан Назарбаев, Марат Тажин (слева), Адильбек Джаксыбеков (справа)
    Алфавит утвердить!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил издать указ об утверждении проекта алфавита казахского языка в латинской графике.

  • Российский политолог, преподаватель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Григорий Лукьянов. Архивное фото
    Узбекский фактор

    Отказ от казахстанской помощи в $100 миллионов, может быть вызван сменой внешнеполитического курса другого соседа Кыргызстана – Узбекистана.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архивное фото
    Нужда в гастарбайтерах

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов, поскольку в столице не хватает рабочих рук.

  • Обед в детском саду
    Не наша каша

    В Узбекистане изучают возможность внедрения нового порядка, когда детские сады откажутся от приготовления пищи для своих воспитанников.

  • Национальная литературная премия им. Нафи Джусойты
    Мастера слова

    В Цхинвале огласили лауреатов Национальных литературных премий имени Нафи Джусойты и Гриса Плиева – в конкурсе участвовали представители юга и севера Осетии.

  • Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
    Вдохновленные Каталонией

    Дума Яунелгавского края Латвии в инициативном порядке направила каталонцам письмо в поддержку их стремления к независимости.

  • Очередь из грузовиков на границе, архивное фото
    Почему стоим?

    В Белоруссии рассказали о причине очередей из большегрузных автомобилей, которые постоянно образуются на границе с Литвой.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Показ от модного дома дочери Кадырова
"Горная жемчужина" дочери Кадырова: в Москве прошел показ мод из Чечни
Достоинства городов ЕС
Достоинства городов ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться