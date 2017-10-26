Жители США не доверяют американским СМИ

Печальная тенденция наблюдается в США: американцы с каждым годом все меньше доверяют своим СМИ

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Жители США теряют доверие к своим СМИ, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в этой стране.

Опрос показал, что американские телеканалы и издания находятся под влиянием властей и крупного капитала.

Четверка обреченных: спиннеры, биткоин, Илон Маск и госдолг США>>>

Именно это и раздражает американцев.

Нани: доллар держится на спекуляциях и аферах, поэтому и падает>>>

Альтернативой традиционным информационным площадкам стали, очевидно, соцсети, где люди могут постить все, что они считают новостями.

Любопытно, опросы показали, что не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.

© Sputnik/ Более половины американцев не доверяют своим СМИ

Тем не менее, более половины опрошенных — 59% — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. Только менее 30% американцев уверены, что их СМИ беспристрастно освещают международные и национальные новости.

© AFP/ Christof STACHE Не террористическая угроза: Европу уничтожает агрессия европейцев

Любопытно, что два года назад масс-медиа доверяли чуть больше опрошенных, а в этом недовольных выросло на 6%.

Опрос был проведен авторитетной компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет. Опрос двухгодичной давности был проведён агентством ICM Research с 1 по 4 мая. Выборка в США составила 2 047 респондентов. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

О проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.