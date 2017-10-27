В СССР считали убийство Кеннеди заговором

Руководство СССР считало, что убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году было заговором, причем не исключало, что в заговоре мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон, говорится в рассекреченном документе ФБР от 1966 года

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Стали известны новые детали убийства президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Руководство СССР считало, что это преступление было заговором, причем не исключало, что в заговоре мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон. Это говорится в рассекреченном документе ФБР от 1966 года.

Джонсон стал президентом США после убийства Кеннеди в ноябре 1963 года.

© Sputnik/ Александр Поляков Причастен ли КГБ к убийству Кеннеди

По данным источника ФБР в резидентуре КГБ в Нью-Йорке, в 1965 году советские разведчики получили задание разрабатывать информацию о Джонсоне, его личности, биографии, личных друзьях, семье и обо всех, кто его поддерживает.

"Наш источник добавил, что в инструкциях из Москвы говорилось, что "в данный момент" КГБ обладает данными, которые якобы показывают, что президент Джонсон был ответственен за убийство покойного президента Джона Кеннеди. Штаб-квартира КГБ дала понять, что в свете этой информации советскому правительству было необходимо знать о том, каковы личные отношения президента Джонсона с семьей Кеннеди, особенно президента Джонсона с (братьями президента — ред.) Робертом и Тедом Кеннеди", — говорится в документе ФБР, который подписан его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Другой источник, находившийся в СССР, сказал ФБР еще в 1963 году, что руководство Коммунистической партии Советского Союза считало убийство результатом внутреннего заговора в США.

"Согласно нашему источнику, официальные лица КПСС считали, что имел место хорошо организованный заговор со стороны "ультраправых" в США, чтобы устроить "переворот". Похоже, что они были убеждены, что убийство не было делом одного человека, но стало результатом тщательно спланированной кампании, в которой играли роль несколько людей", — говорится в документе.

"Они (руководство КПСС — ред.) считали, что эти элементы (участники заговора — ред.) хотели использовать убийство и сыграть на антикоммунистических чувствах в США, чтобы затем использовать это для прекращения переговоров с Советским Союзом, напасть на Кубу и затем устроить войну. В результате этой убежденности Советский Союз немедленно оказался в состоянии повышенной готовности", — говорится в докладе, который цитирует РИА Новости.

"Наш источник также заявил, что советские официальные лица боялись, что в отсутствие лидера какой-нибудь безответственный генерал в США может запустить ракету в сторону Советского Союза. Кроме того, советские официальные лица считали, что лишь помешанные могли считать ответственными за убийство "левые" силы, то есть Коммунистическую партию США, ответственными за убийство президента Кеннеди, особенно если учесть, что компартия США подвергалась преследованиям со стороны "ультралевых" за свою поддержку политики мирного сосуществования и разоружения администрации Кеннеди", — говорится в докладе.

Примерно за год до убийства так называемый Карибский кризис поставил мир на грань ядерной войны, однако совместными усилиями СССР и США его удалось урегулировать.