Госдеп ликвидировал пост координатора по санкциям

Теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга - замглавы офиса по политическому планированию

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Госдепартамент подтвердил упразднение поста координатора по санкциям, сообщил РИА Новости представитель госдепа.

"Да, мы уведомили в прошлом месяце конгресс о предложенных изменениях по ряду специальных посланников, в том числе упразднение поста специального координатора по санкционной политике и передачу его полномочий сотрудникам политического планирования", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее в американских СМИ прошла информация, что госсекретарь Рекс Тиллерсон упразднил должность координатора по санкциям в госдепе, которую ранее занимал чиновник в ранге посла. По заявлению представителя госдепартамента, это "не новая информация".

© Sputnik/ Нина Зотина Фраттини: политика антироссийских санкций ошибочна для Европы и США

Теперь эти функции закреплены за дипломатом более низкого ранга Дэвидом Тесслером, замглавы офиса по политическому планированию.

Ранее госдепартамент уже критиковали в конгрессе за то, что внешнеполитическое ведомство пропустило крайний срок уведомления конгресса о том, какие российские компании оно может в будущем внести в список санкций по новому закону. Список был предоставлен конгрессу в четверг, 26 октября.

Представитель сенатора Бена Кардина, председателя международного комитета сената, заявил, что должность координатора по санкциям, видимо, упразднена в рамках "реорганизационного беспорядка" в госдепартаменте.

При этом Дэниел Фрид, который был координатором по санкциям в госдепе при президенте Бараке Обаме, сказал изданию, что речь не обязательно идет о том, чтобы Тиллерсон не придавал значения санкциям.

"Нельзя из этого делать вывод об отсутствии приверженности санкциям", — сказал Фрид.

Шредер обвинил США в бессмысленной изоляции России>>>