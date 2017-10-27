Симоньян: я до конца не верила, что Твиттером управляют спецслужбы

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Настоящий скандал разразился в США вокруг СМИ, входящих в группу МИА "Россия сегодня". Социальная сеть Twitter решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя беспрецедентное решение Twitter выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ.

"Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Подчеркивается, что решение было принято, основываясь на работе компании в связи с расследованием "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.

© Sputnik/ Александр Кряжев Неужели Twitter-ом управляют спецслужбы США

Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Выступая в Совете Федерации в начале октября, Симоньян сообщила, что Twitter сам предложил RT рекламное сотрудничество, никаких "мутных" схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну. По ее словам, США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов, вынуждая их отказываться от сотрудничества с телеканалом. Так, по данным СМИ, корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred.

Вот так было с Твиттером и нашей рекламой. https://t.co/myaSc8Wl9v — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 октября 2017 г.

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В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совфеда по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских средств массовой информации, в частности, "Голоса Америки".