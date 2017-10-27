В Мадриде утвердили применение 155-й статьи испанской конституции

Испанский Сенат утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, после того как правительство предложило отстранить каталонский женералитет и в течение полугода объявить досрочные выборы в парламент Каталонии

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Власти королевства Испании всерьез озаботились распадающимся единством страны после того, как парламент Каталонии большинством голосов поддержал резолюцию, которая формально декларирует независимость региона от Испании.

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В пятницу, 27 октября, испанский Сенат утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, после того как правительство предложило отстранить каталонский женералитет и в течение полугода объявить досрочные выборы в парламент Каталонии.

Статья 155 испанской конституции гласит: "1. Если автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами, или действует таким образом, что наносит серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и в случае, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства Сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов. 2. Для осуществления мер, предусмотренных предыдущим пунктом, правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ".

Как сообщило РИА Новости, предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители испанского правительства.

"То, что сегодня одобрил парламент Каталонии, противоречит закону и является преступным деянием", — заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой сразу после голосования в сенате.

Рахой публично заверил каталонцев, что "все будет хорошо, умеренно и эффективно". "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — сказал он напоследок.

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В свою очередь, генеральная прокуратура Испании уже объявила о том, что 30 октября подаст заготовленный заранее иск против членов парламента и правительства Каталонии по обвинению их в бунте в связи с решением провозгласить независимость Каталонии.

Конституционный суд Испании дал парламенту Каталонии три дня на то, чтобы тот принял решение о приостановлении независимости в одностороннем порядке.

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Как уже сообщалось ранее, 27 октября в каталонском парламенте состоялось тайное голосование по резолюции о независимости, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Каждый депутат опустил в урну свой листок с написанным на нем решением.

В голосовании приняли участие 82 каталонских депутата, из которых 70 проголосовали за независимость, десять проголосовали "против", а двое бросили в урну пустые листки бумаги.

Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.