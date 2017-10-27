Каталония объявила о выходе из состава Испании

Решение было принято в ходе тайного голосования, на котором 70 депутатов каталонского парламента поддержали решение об объявлении независимости; Мадрид назвал такие действия преступными

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Парламент Каталонии объявил о независимости от Мадрида и выходе из состава Испании, сообщает РИА Новости.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий В Мадриде утвердили применение 155-й статьи испанской конституции

В пятницу прошло тайное голосование за резолюцию, подготовленную каталонскими партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). За провозглашение независимости проголосовали 70 депутатов, десять были против, а двое воздержались. Парламент вынес решеие о том, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

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После объявления результатов голосования премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что действия каталонского парламента преступны и что "правовое государство восстановит законность в Каталонии". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Los responsables en Cataluña se han situado al margen de la ley liquidando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No lo podemos aceptar — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 октября 2017 г.

​На экстренном заседании Сенат Испании решил удовлетворить просьбу совета министров применить статью 155 для разрешения каталонского вопроса. В соответствии с ней, каталонское правительство должно быть отстранено от своих должностей, а его обязанности временно будут исполнять представители центральных властей.

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"Конституционный суд дает три дня женералитету (региональному правительству), парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении (решения о независимости)", — пишет испанское издание Pais.

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Большинство европейских стран отказались признавать независимость Каталонии и выступили за сохранение территориальной целостности Испании.