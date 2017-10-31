Бюджет ЕС после Brexit - парламентарии обсудят экономику Евросоюза

Представители Европейского парламента и национальных ассамблей стран-участников ЕС обсуждают бюджетную стратегию и обмениваются опытом в сфере управления экономикой региона

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Для всей Европы Brexit оказался словно гром среди ясного неба. Чиновники всех уровней обсуждают этот вопрос на всех уровнях. В Таллине 30-31 октября проходит Межпарламентская конференция о стабильности, координировании экономики и управлении ЕС, сообщает Sputnik Литва.

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В конференции участвуют представители Европейского парламента и национальных ассамблей стран – участников ЕС.

"Необходимо обсудить, каким будет бюджет ЕС после выхода Великобритании. Сегодня еще не ясно, как изменится многолетняя бюджетная стратегия ЕС. Тем важнее сейчас проанализировать разные сценарии", — заявил заместитель председателя финансовой комиссии эстонского парламента, руководитель конференции Ремо Холсмер.

Холсмер отметил, что в рамках конференции национальные парламенты также смогут обменяться лучшими практиками.

© REUTERS/ Toby Melville Британия после Brexit не хочет в одиночку решать главный вопрос

Эстония расскажет об ИТ-решениях в налоговой сфере, которые позволили стране войти в число лучших в ЕС по эффективности сбора налогов.

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Из-за решения Великобритании выйти из Европейского союза сделать это пришлось на полгода раньше, чем планировалось. До Эстонии страной-председателем была Мальта, в январе 2018-го этот пост займет Болгария.