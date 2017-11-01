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Теракт в Нью-Йорке

Терроризм добрался до Нью-Йорка: восемь человек погибли

© REUTERS/ Andrew Kelly
Политика
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Крупнейшая за последние годы террористическая атака совершена на Нью-Йорк: мужчина, возможно сторонник запрещенной группировки "Исламское государство", за рулем грузовика насмерть сбил восемь человек и ранил более десяти

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Нападавшего в Нью-Йорке удалось взять живым: полицейские ранили его, когда тот вышел из кабины с пистолетом для пейнтбола; сейчас он в больнице. По данным американских СМИ, злоумышленник родом из Узбекистана, а в Штаты приехал еще семь лет назад.

Власти склоняются к версии, что нападавший действовал в одиночку.

ГРУЗОВИК НА ВЕЛОДОРОЖКЕ

Теракт произошел во вторник днем в юго-западной части Манхэттена: на велосипедную дорожку внезапно выехал грузовик и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов.

"Водитель грузовика вышел после столкновения со школьным автобусом, в результате которого пострадали два ребенка и двое взрослых", — уточнил глава полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, которого цитирует РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по злоумышленнику, который "вышел из машины с предметом, имитирующим огнестрельное оружие".

Подозреваемый был доставлен в больницу. На месте происшествия обнаружены пистолет для пейнтбола и "неогнестрельное оружие".

ВОСЕМЬ ПОГИБШИХ

По имеющимся данным, в результате наезда грузовика погибли восемь человек.

"Восемь невинных людей лишились жизни, более десяти ранены", — заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Автомобили полицейского управления Нью-Йорка, архивное фото
© Sputnik/ Дмитрий Горностаев
Теракт в Нью-Йорке: мужчина направил грузовик в толпу людей

Среди погибших есть иностранцы. МИД Аргентины сообщил, что погибли пять граждан страны.

"Правительство Аргентины выражает свои самые искренние соболезнования в связи с гибелью аргентинских граждан Эрнана Диего Мендосы, Диего Энрике Ангелини, Алехандро Дамиано Панукко, Ариэль Эрлих и Эрнана Ферручи, произошедшей как следствие драматической террористической атаки сегодня вечером в Нью-Йорке", — говорится в заявлении ведомства.

По данным МИД, еще один гражданин Аргентины Мартин Людовико Марро доставлен с госпиталь в связи с полученными при теракте ранениями, состояние его здоровья уже не вызывает опасений.

Аргентинское дипломатическое ведомство уточнило, что группа аргентинцев прибыла в Нью-Йорк из города Росарио (родной город знаменитого футболиста Лионеля Месси), чтобы отпраздновать 30-летие окончания политехнического вуза.

В числе погибших также оказался один гражданин Бельгии.

"С глубокой печалью я сообщаю о гибели гражданина Бельгии на Манхэттене. Я выражаю соболезнования семье и друзьям", — написал в Twitter глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс.

По его словам, в результате атаки еще трое граждан Бельгии получили ранения и "находятся в операционной".

​Гражданами какой страны были двое других жертв теракта, пока неизвестно.

ВЫХОДЕЦ ИЗ УЗБЕКИСТАНА?

Американские СМИ очень быстро назвали имя подозреваемого в преступлении: по их данным, это 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов.

Представители Ташкента проверяют эту информацию.

"Сотрудники генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке сейчас по официальным каналам проверяют информацию СМИ о том, что задержанный по подозрению в теракте в Нью-Йорке являлся уроженцем Узбекистана. К настоящему моменту точной информации еще нет", — сказал представитель МИД Узбекистана.

Саипов прибыл в Соединенные Штаты в 2010 году. По данным, канала в последнее время подозреваемый жил в штате Флорида.

Однако по информации американских СМИ, Саипов жил неподалеку от Нью-Йорка в штате Нью-Джерси.

​"По нашей информации, у него была просроченная грин-карта. В последние годы он жил в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка", — пишут американские СМИ.

В свою очередь, NBC подтверждает, что Саипов живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), однако во время задержания у него были обнаружены водительские права штата Флорида, в которых указан адрес в городе Тампа.

Соседи Саипова говорят о нем положительно. Знакомый подозреваемого Кобилджон Маткаров сообщил, что тот "был очень счастливым человеком". "Он любил США, и он не террорист. Он всегда счастлив, все время улыбается", — утверждает Маткаров.

ОТ ИМЕНИ ИГ

Американские власти не сомневаются, что произошедшее в Нью-Йорке было терактом.

"На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр города.

Эту версию подтверждает и поведение подозреваемого при задержании. В социальных сетях появилась информация о том, что водитель грузовика, выходя из кабины, крикнул "Аллах Акбар". Отмечалось, что свидетели сообщали об этом полицейским. Глава нью-йоркской полиции О"Нил подтвердил, что, "покидая автомобиль, он (водитель) сделал заявление".

По словам начальника полиции, произошедшее "вкупе с заявлением, позволило нам сделать вывод о намеренной террористической атаке".

Телеканал NBC уточняет, что подозреваемый может быть причастен к террористической организации "Исламское государство".

"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ", — говорится в сообщении NBC.

ДЕЙСТВИЯ ОДИНОЧКИ

Пока власти Нью-Йорка склоняются к версии, что устроивший теракт в городе террорист действовал один.

"У нас нет никаких свидетельств, что это было что-то другое, кроме как действия одиночки", — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По его словам, нет пока и данных о возможности новых угроз в штате. "У нас нет свидетельств о продолжающихся угрозах", — отметил Куомо.

Губернатор предупредил, что в ближайшие дни жители города увидят дополнительные наряды полицейских на улицах и на ключевых объектах. Он заверил, что "это не связано с дополнительными свидетельствами об угрозах".

ТРАМП ОБЕЩАЕТ НЬЮ-ЙОРКУ ПОДДЕРЖКУ

Президент США Дональд Трамп пообещал всестороннюю поддержку полиции Нью-Йорка в расследовании совершенного теракта.

"Моя администрация предоставит полную поддержку полиции Нью-Йорка, в том числе путем совместного расследования с ФБР", — говорится в заявлении американского лидера.

Трамп поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые остановили злоумышленника и оказали пострадавшим первую помощь, и пообещал "пристально следить за развитием событий".

В своем Twitter он добавил, что "похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком".

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В связи с произошедшим начали поступать соболезнования.

"Генеральный секретарь ООН был шокирован и очень огорчен известием об атаке в Нью-Йорке, городе, принимающем штаб-квартиру ООН", — говорится в заявлении генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Генеральный секретарь также выразил "сердечные соболезнования семьям пострадавших", отмечается в сообщении.

Свои соболезнования выразили и власти Испании. "Наши мысли с жертвами атаки на Манхэттене. Испания стоит вместе с американским народом в борьбе против терроризма", — говорится в сообщении Королевского дома в Twitter.

"В этот трудный момент на Манхэттене мы чувствуем себя ближе к американскому народу. Наша поддержка, любовь и искренние соболезнования", — также написал в Twitter премьер-министр Испании Мариано Рахой.

РОССИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

Россия готова оказать содействие США в расследовании теракта в Нью-Йорке, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Если потребуется помощь, уверен, что Россия не заставит себя ждать. В таких случаях соображения как гуманитарного характера, так и противодействия террору должны быть выше межгосударственных разногласий", — сказал сенатор.

"Увы, сам теракт, если это был теракт, в очередной раз подтверждает, что американцы продолжают гибнуть от последствий отнюдь не тех угроз, которые им навязываются политиками в качестве первостепенных", — отметил Косачев.

И напротив — сотрудничество с теми странами, "которые выставляются в качестве мнимых угроз, могло бы существенно укрепить и глобальную безопасность, и эффективность противодействия террористическим вылазкам как в самих США, так и в других западных странах, пытающихся сейчас справиться с этими вызовами по своему разумению и, фактически, в одиночку", подчеркнул он.

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Теги:
Теракт в Нью-Йорке, Нью-Йорк
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