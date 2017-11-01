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Смартфон, архивное фото

Почему в США Facebook, Twitter и Google такие запуганные

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Политика
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По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, компании Facebook, Twitter и Google запуганы властями США

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Американские СМИ неоднократно обвиняли Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Однако наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что компании Facebook, Twitter и Google запуганы властями США.

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"Я поражаюсь тому, что эти интернет-гиганты один день говорят о том, что, условно говоря, пять тысяч долларов потрачено на какую-то политическую рекламу, а на следующий день они говорят о том, что 40 миллионов граждан США, избирателей США оказались под влиянием какой-то российской социально-политической рекламы. Концы с концами не сходятся, они путаются в показаниях, они запуганы и запутаны властью США, которая сама не очень понимает, мне кажется, куда грести в этом вопросе", — сказал политик, которого цитирует РИА Новости.

При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя доклад Google об отсутствии свидетельств манипуляций со стороны RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube, заявила, что данные выводы были очевидны.

"Как учили нас в советской школе, что и требовалось доказать", — сказала Симоньян.

Компания Google сообщила, что не обнаружила свидетельств манипуляций со стороны российского телеканала RT и других российских государственных СМИ платформой YouTube. Как отмечается в документе, некоторые поднимали вопросы об использовании YouTube телеканалом RT, финансируемым российским правительством СМИ.

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Расследование Google "не выявило свидетельств манипуляций нашей платформой или нарушения нашей политики". Как отмечает компания, RT и все другие финансируемые государством СМИ "по-прежнему подчиняются стандартным правилам".

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Ранее Facebook и Twitter обязались предоставить американскому сенату данные об аккаунтах, которые, по опасениям сенаторов, могли быть связаны с Россией. Компании также приняли ряд мер для того, чтобы не допустить "российского вмешательства в выборы" в США, в частности, Facebook ужесточил правила политической рекламы, а Twitter запретил рекламу аккаунтов, принадлежащих телеканалу RT и агентству Sputnik.

Решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik было обосновано не собственными выводами компании, а обвинениями американской разведки в адрес этих СМИ. Представитель Twitter отказался прокомментировать, на каком основании был введен запрет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти РФ прорабатывают ответные меры на действия Twitter.

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Теги:
смартфон, Twitter, Google, Facebook, США
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