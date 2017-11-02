Симоньян обошла Клинтон в списке самых влиятельных женщин мира

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обошла экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина обошли экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.

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Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мей и Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft.

Симоньян, впервые вошедшая в этот рейтинг, заняла 52-ю строчку, в то время как Набиуллина оказалась на 49-ом месте.

"Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиа кругах", — пишет издание.

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Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, которая выступила с обвинениями в адрес российского телеканала, заняла при этом 65 строчку рейтинга.

Маргарита Симоньян, комментируя свое появление в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, иронично заметила, что предпочла бы оказаться в другом списке этого бизнес-издания.

"Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке "Форбс", но, как говорится, кто на что учился", — сказала Симоньян, которую цитирует РИА Новости.

Журнал Forbes составляет множество рейтингов, большинство из которых связаны с оценками изданием богатства физических лиц или компаний, однако среди этих списков есть и рейтинги влиятельности.

О "русской угрозе"

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Симоньян, в свою очередь, отрицает все обвинения и считает, что "ни одна уважающая себя новостная организация не доверяет ЦРУ".

вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Кто еще попал в "Форбс"

Эльвира Набиулина заняла 49-ю строчку в рейтинге. Издание отмечает, что "к ее мнению прислушивается Владимир Путин, несмотря на то, что она может столкнуться с внутренней битвой против использования биткойна".

Forbes напоминает, что в октябре ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5% годовых, а также допустил дальнейшее снижение ставки в следующих двух кварталах. Инфляция была зафиксирована на рекордно низком уровне в 3%.

"Осторожный подход Набиулиной помог инвесторам покупать рубль. Она также борется с мошенничеством и работает над применением Базельских соглашений по банковскому надзору (Базель III)", — отмечает издание.