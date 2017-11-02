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Президент США Дональд Трамп

Трамп о террористе из Нью-Йорка: его нужно приговорить к смертной казни

© REUTERS/ Kevin Lamarque
Политика
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Президент США Дональд Трамп считает, что террорист, наехавший на грузовике на пешеходов в Нью-Йорке, заслуживает смертной казни

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертного приговора, отмечает РИА Новости.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в России) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал американский президент в своем Twitter.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом. Обвиняемому грозит смертная казнь.

Теракт в Нью Йорке
© Sputnik/
Теракт в Нью Йорке

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Теги:
террорист, Дональд Трамп, США
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