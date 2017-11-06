Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Уже прошел почти год после избрания Дональда Трампа президентом США, однако до сих пор не умолкают разговоры о вмешательстве России в выборы в этой стране. Высказался и сам президент США. Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом.

"Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи", — заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, России невыгодны низкие цены на нефть, которых он добивается.

Трамп вновь заявил, что ему "в голову не могло прийти" ничего из того, что сейчас ему вменяют относительно "сговора с Россией".

Сотрудник Twitter намеренно дезактивировал аккаунт Дональда Трампа>>>

Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в отношении вменяемого России "вмешательства в выборы в США" и "связей штаба Трампа с Москвой".

Как Кремль, так и Белый дом отвергают эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Трамп неоднократно заявлял, что сговора с Москвой не было.