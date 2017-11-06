Пучдемона освободили до решения о выдаче его Испании

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другие бывшие члены каталонского правительства решением бельгийского суда освобождены на поруки, сообщил замглавы Каталонской национальной ассамблеи (одна из крупнейших националистических общественных организаций региона) Агусти Алькоберро, передает РИА Новости.

"Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании", — заявил Алькоберро в Twitter.

El president Puigdemont i els consellers en llibertat. Hi ha països com Bèlgica on la justícia es independent — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 ноября 2017 г.​

По данным телеканала VRT, освобожденные экс-члены правительства Каталонии должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом в течение 15 дней.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям. Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре.

Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.